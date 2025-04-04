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日本旅遊｜港女東京米芝蓮餐廳用餐遲到　委屈哭訴遭謝絕入內照收餐費

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撰文： 王月明

發布時間： 8 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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熱門 DSE2025 緬甸地震 的士車隊 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

港女東京米芝蓮餐廳用餐遲到，委屈哭訴遭謝絕入內照收餐費。

【遲到 / 餐廳禮儀 / 日本料理】在他國遊玩時，要留意文化差異及不同類型店舖的規定，以免給自己造成損失！

近日，有香港女生在小紅書上傳影片，分享日前在日本遊玩時遇到的不悅經歷，她指日前預訂前往東京一間米芝蓮二星餐廳用餐，由於遲到半個小時，被店員拒絕入店用餐，但餐費仍要照常支付，港女與店家3度理論都未能很好地達成共識……

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日本旅遊｜遲到半小時被拒絕進店用餐

樓主以「東京二星餐廳，一口沒吃上卻要付全費」為題上傳影片，哭訴自己被餐廳店員「趕出來」的經歷，直言「（店員）態度能不能好一點，遲到是犯天條了？作姦犯科？」，並附上「東京避雷」、「米芝蓮」、「日本避雷」、「omakase」等標籤。

樓主在東京街頭哭訴稱「很不開心」，當日她在東京一間米芝蓮二星的日本料理餐廳預訂用餐，但因自己起床時間較晚，加之餐廳位置不好找，她比原定時間遲到半小時到達餐廳，而被店員以「no show」拒絕入內用餐。

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日本旅遊｜未食飯餐廳照收取費用$1,200

樓主反駁後，店員表示應該提前打電話告知，她解釋稱自己的電話卡無法撥號，只有網絡功能；但對方以自己未出席收取1,200元港幣餐費。樓主第一次嘗試進入餐廳時，「佢就話『go back，go back』叫我走」，令她感到態度惡劣。

第二次她解釋稱遲到是因為找不到前往餐廳路，而店員則表示「（遲到謝絕入內）這是rules」，希望樓主能理解，惟她表示「我完全唔understand，如果喎喺日本住，我有電話卡可以打過來，但係我完全冇電話卡，我又搵唔到路。」

日本旅遊｜更改用餐時間　翌日用餐後被告知須支付全餐費用

樓主第三次嘗試與店員溝通，詢問是否能更改預約時間，店員則表示可以改至翌日傍晚5時，但樓主認為未用餐就收費十分不合理，又指店員態度惡劣，「我都係專登來咗，然之後cancel都算，你仲要扣我錢，態度勁差叫我go back。」

樓主翌日按照約定時間到餐廳用餐，心想原訂的是午市餐食，現於晚市食用，可能會收二者的差價；豈料用晚餐後付款時，店家表示要收取全餐費用3.8萬日元（約1,971元港幣），稱「this is the rules」，言下之意樓主前一日預訂而未用餐的費用依舊被照收。

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日本旅遊｜網民反應兩極：要求苛刻vs合理

網民看過影片後意見不一，一部分人認為餐廳的要求太過嚴苛，「我同意餐廳處理得唔好，fine dine no show照扣錢好正常，但遲到拒絕入座並照收錢係無合理」、「就是這家餐廳的問題，我之前也去過幾家米其林，也有迷路的情況，我跟人家打電話，人家就很貼心的在門口迎我，我覺得這家餐廳實在不人性化」。

不過，另一部分人則認為應該遵守規則，或可以選擇不到有類似規定的餐廳用餐，「如果你很不喜歡這個規則，應該積極選擇沒有這個規則的餐廳，而不是選擇了這個餐廳然後抱怨他們有這個規則吧」、「遲到半個鐘唔鬧你一獲都算好好啦，扣全數好正常，不如問下點解自己遲到」、「我啱啱去呢間餐廳嘅預約網站望咗眼，上面其實有寫明遲到十分鐘直接當取消預約扣全款，所以應該係呢位小姐book嗰陣無睇清楚」。

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