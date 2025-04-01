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緬甸地震︱曼谷住宅50層高空中走廊折斷　勇夫為救妻女驚險躍過斷橋患難見真情

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 27 分鐘前

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曼谷一幢豪宅的50層高空中走廊折斷，女網紅的勇夫為救妻女竟不顧安全驚險躍過斷橋！

【緬甸地震/曼谷/女網紅】緬甸3月28日發生7.9級地震，並波及泰國曼谷，當地不少高樓出現劇烈搖晃。其中一幢位於通羅區的高級豪宅大廈，有一道連通兩棟大樓的空中走廊，也在強震中遭扯斷，但有一男子被拍到不顧安危，竟驚險躍過斷橋，原來只為趕回家營救妻女，絕對是患難見真情！

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緬甸地震︱空中走廊被強震扯斷 勇夫為救妻女躍過斷橋

地震過後，曼谷不少地方滿目瘡痍，有網民就拍到被稱為「網紅大廈」的通羅區豪宅「Park Origin Thonglor」連接兩棟大樓的空中走廊被強震扯斷，其中一名男子竟千鈞一發跳過斷橋，情景猶如特技電影一樣，而且險象環生。

正當很多人認為男子「找死」之際，泰國女網紅Bowyuri（寶尤莉）於3月30日於Facebook發文表示，該跳橋男子是自己的南韓籍丈夫權永準，當時丈夫原在C座52樓的健身房運動， 卻遇上地震，他察覺震動後，立即奔向空中走廊，想要趕回B棟住家救出妻子和1歲女兒，沒想到連接兩棟的空中走廊竟在此時斷開，但他仍毫不遲疑一躍而過。

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緬甸地震︱女網紅妻子感動：謝謝你這麼愛這個家

寶尤莉甚至感動表示：「老公在地震時只想着要趕快回家，找我跟女兒，甚至忘了跳到另一棟大樓有多危險！看到影片時我的心都涼了，還好老公平安無事，只有手臂些微擦傷，他在危急時刻的舉動讓我好感動！」並上載老公抱住愛女和手臂擦傷的照片。她補充指，丈夫講述事件時語氣輕鬆：「因為他當時沒有回頭看，並不知道那麼可怕」。

雖然老公此舉令寶尤莉大為感動，但仍心有餘悸：「那真的是生死一瞬間，謝謝你這麼愛這個家。但以後不要再這樣了，好嗎？謝謝你平安無事，」又表示：「Oppa無論做甚麼事，總是把家人放在第一位，連跳到另一棟樓有多危險都忘了。我真的沒有選錯人。」

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緬甸地震︱女網紅自言沒有選錯老公

網民得知真相後，也紛紛留言指寶尤莉選中好老公，而權永準事後接受訪問時就表示，他當時只顧妻女的安危，腦中只想著要去照顧妻女：「當時混凝土還未完全裂開，我跳過去後才聽到巨響，但我沒有回頭，只是一直跑過去找家人。」

如今他們一家暫時遷往曼谷另一區域，與尤莉選的父母同住，又稱自己不敢再居住高樓層的公寓。

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