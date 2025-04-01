校園活動｜第四屆全港定格動畫創作比賽逾2,000學子報名　特設最具網絡人氣獎開放給公眾投票

由普斯特有限公司（PRISTER）主辦，香港海事博物館協辦，並榮獲語文教育及研究常務委員會（語常會）贊助及支持的「第四屆全港定格動畫創作比賽」以「海洋保育」為主題，旨在鼓勵學生關注海洋生態環境，思考人類與海洋的關係，傳遞環保理念，提升公眾對海洋保育的意識，同時激發學生STEAM跨學科潛能，並加強兩文三語的應用能力。比賽共分為親子組、初小組和高小組三個組別，獎項包括金、銀、銅獎、最佳拍攝獎、最佳配音獎、最佳編劇獎、最具網絡人氣獎、最積極參與學校獎、明日之星獎及潛力無限獎，各獎項得主將於4月12日舉行的頒獎典禮上隆重揭曉！

舉辦22場學生工作坊 學生們化身為動畫大師

比賽於去年9月開始籌備，10月18日舉行啟動禮，吸引近百位嘉賓、校長、老師及教育夥 伴參與。為協助學生掌握定格動畫技巧，主辦單位舉辦了多場學生、教師及幼稚園親子工作坊。

主辦單位PRISTER早前先後到英華小學、拔萃女小學、聖保羅書院小學、東華三院鄧肇堅小學、香港道教聯合會雲泉學校和伊利沙伯中學舊生會小學分校等18間學校舉行學生工作坊，與學生們一同體驗定格動畫的樂趣。在工作坊中，學生們化身為定格動畫大 師，動手拼砌管狀積木Tublock發揮無限創意，製作出許多有趣的海洋生物，並學習將照 片轉化為定格動畫的技巧。學生們專心投入，氣氛熱烈，充分展現了STEAM教育在提升 學生學習興趣、創造力以及加強師生互動方面的積極作用。

比賽反應熱烈，截止2025年1月下旬，已收到來自幼稚園和小學共超過2,000位同學報名。經過評審團評選，共有73隊作品，合共178位參賽者成功入圍。

以下為主辦單位PRISTER早前到18間支持學校舉行學生、親子及教師工作坊：



▲ 英華小學。

▲ 英華小學。

▲ 英華小學。

▲ 英華小學。



▲ 拔萃女小學。

▲ 拔萃女小學。

▲ 拔萃女小學。

▲ 聖保羅書院小學。

▲ 聖保羅書院小學。

▲ 聖保羅書院小學。

▲ 天主教領島學校天主教領島學校。



「最具網絡人氣獎」網絡投票

為鼓勵社區參與，本屆比賽特設「最具網絡人氣獎」，讓公眾也能一同選出優秀作品。「最具網絡人氣獎」的評選方式結合人氣投票（50%）及影片點閱率（50%），綜合考量作品的 受歡迎程度和網絡傳播力。「最具網絡人氣獎」的網絡投票已於3月21日圓滿結束，比賽結果將於頒獎典禮公佈。

初小組入圍作品片段：按此

高小組入圍作品片段：按此

親子組入圍作品片段：按此

教育界翹楚與電影人組成專業評審團

本屆比賽的評審團由多位業界專業人士及教育界翹楚組成，包括衞理中學校長藍正思 校長、香港中文大學校友會聯會張煊昌中學校長梁國豪校長、聖愛德華天主教小學榮休 校長馮立榮校長、亞洲著名製片人馮廣進先生及香港海事博物館教育主管李小燕小姐。

頒獎典禮暨閉幕禮

頒獎典禮暨閉幕禮將於2025年4月12日盛大舉行，所有入圍參賽者將獲邀出席。屆時將會公佈各個獎項的得獎名單，包括金、銀、銅獎、最具網絡人氣獎、最佳拍攝獎、最佳配音獎、最佳編劇獎及最積極參與學校獎，表揚學生的傑出表現。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】