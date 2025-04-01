新聞女王︱黃珊宣布離開TVB　凍齡主播：感謝一路上的見證與陪伴

▲ 黃珊宣布離開TVB。

【黃珊 / 凍齡主播 / 新聞女王】現年45歲黃珊現為TVB新聞的專題節目監製、專題記者、主持，為現時TVB王牌主播之一，堪稱現實版「新聞女王」。

育有一子一女的黃珊保養不俗，從其過往在個人社交平台發文所見，可見一頭清爽短髮的她平時十分注重健康常做運動，保養得宜，同時被封為「凍齡主播」。

可是，黃珊這位TVB皇牌主播卻在昨晚（3月31日）於個人社交平台宣布離開TVB，她上載兩張在主播席的照片，以及一張相信是「散水餅」的照片，而且餅碟上寫：「New Adventure」。而她發文寫道：

「理想的工作就是能帶我看世界，令人生更多姿多彩……」

最近翻看《magic》，發現早年記下的這句說話，彷彿是一種無形的牽引，伴隨我從事傳媒行業近20年。 回想這些年來，遇到的人和事總是來不及細細回味、消化，卻悄然塑造了我對世界的認知。那些看來既熟悉又陌生的訪談筆記，曾拼湊出許多故事，無論是美好的、匪夷所思的、殘酷的，還是令人心碎的，這些片段都為我的人生增添了獨特的色彩。 如今暫別鎂光燈下，未來的日子裡，我會懷著好奇與謙卑的心，繼續發掘那些尚未被訴說的故事，並好好細味沿途風光。 感謝一路上的見證與陪伴。 「新聞報道完，再會。」最後一天報道沒有道別，現在感覺圓滿了 #捨得捨不得

#感恩還是感恩

不過，她沒有透露究竟是跳槽還是轉行。

新聞女王丨TVB主播黃珊壓力爆煲引致風癩 溫馨提示：身心同樣強大才有資格照顧別人

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新聞女王︱曾壓力爆煲出風癩

黃珊畢業於浸會大學傳理學院傳播系，入新聞界前她曾在港龍航空當航中服務員，後獲香港有線電視聘用，之後在多間傳媒機構工作，輾轉在2015年加入TVB，雖然在翌年曾離開TVB，不過在2017年重返大台。

作為首席主播受注目，黃珊曾在去年3月於社交平台透露自己因身心俱疲致「蕁麻疹」（俗稱「風癩」）大爆發，她當時表示：「一直注意運動，但原來生理健康重要外，心理健康也同樣非常重要」

另外，黃珊曾表示當年父親身故時感無助，幸得社工找到位牧師幫忙，令至今仍感激，表示日後退休後，希望可以成為一名喪禮義工。

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