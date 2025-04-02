生育奇蹟丨66歲婦自然懷孕產子晉升「10寶媽」　大女與細仔相差46歲

▲ 德國一名66歲婦人近日誕下第10個孩子，屬自然懷孕，再創生育奇蹟。(網上圖片)

【高齡媽媽/高齡產婦/自然懷孕】很多女性到6、70歲都榮升祖母、外婆級，而德國一名66歲婦人近日誕下第10個孩子，創造生育奇蹟，更令他人稱奇的是，她的8個孩子都是她在53歲以後、自然懷孕所生的。

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根據外國媒體報道，這位德國婦人是柏林博物館館長亞歷桑德拉（Alexandra Hildebrandt），於1959年生於基輔，90年代抵達柏林。她與首任丈夫林圍牆博物館創辦人希爾德布蘭特（Rainer Hildebrandt）育有兩名孩子，分別生於1979年及1989年。

到了2016年，她與前基督教民主聯盟議員多曼（Daniel Dormann）再婚，兩人育有8個孩子，包括她於3月19日在柏林一間醫院剖腹誕下一名約3.5公斤的健康男嬰，名為菲利普（Philipp），更是她個人的第10個孩子。

亞歷桑德拉的孩子年齡跨越多個年齡層，大女兒今年已46歲，與小兒子足足相差46年。而10個孩子中有8個是她在53歲以後所生的，當中包括一對雙胞胎，而且都是自然懷孕。

亞歷桑德拉透露，個人從未使用過避孕措施，並保持著積極、健康的生活方式，不煙不酒，注意飲食健康，並有游泳和散步的習慣。她堅稱，從未接受過試管嬰兒技術（IVF），並表示誕下第10個孩子後，朋友家人都是給予「正向的反饋」。

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產科醫生亨利希（Wolfgang Henrich）證實，這位10寶媽確是他執業以來遇到的最年長產婦，且在懷孕過程「基本上沒有併發症」。他表示，自90年代以來已接診過10多位年齡逾50歲的產婦，類似的高齡生育並非孤例，但亞歷桑德拉作為曾多次剖腹產的女性，患高血壓、心血管疾病等併發症的風險更高。

是次分娩未有出現嚴重併發症，但醫療團隊仍嚴陣以待，麻醉師、產科醫師、新生兒科醫師全程護航，確保母嬰平安。

然而，有生殖專家對於亞歷桑德拉自然受孕的說法存疑，直言66歲的高齡女性「在沒有醫療干預的情況下自然懷孕的可能性非常低」，並指出隨著產婦年齡的增長，患上妊娠糖尿病和早產的風險顯著增加，嬰兒的染色體異常的風險也隨之增加。

據悉，亞歷桑德拉並非全球有史以來最年長的產婦，前年一名70歲的烏干達女子薩菲娜（Safina Namukwaya）透過試管嬰兒技術生下一對雙胞胎創下紀錄。

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