  • 19°C
香港時間：202542日 (三) 20:51

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

生育奇蹟丨66歲婦自然懷孕產子晉升「10寶媽」　大女與細仔相差46歲

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

德國一名66歲婦人近日誕下第10個孩子，屬自然懷孕，再創生育奇蹟。(網上圖片)

【高齡媽媽/高齡產婦/自然懷孕】很多女性到6、70歲都榮升祖母、外婆級，而德國一名66歲婦人近日誕下第10個孩子，創造生育奇蹟，更令他人稱奇的是，她的8個孩子都是她在53歲以後、自然懷孕所生的。

最新影片推介

TOPick一分鐘
夫妻關係｜生B後性冷感房事不協調　醫生拆解5大因素+解決方法

根據外國媒體報道，這位德國婦人是柏林博物館館長亞歷桑德拉（Alexandra Hildebrandt），於1959年生於基輔，90年代抵達柏林。她與首任丈夫林圍牆博物館創辦人希爾德布蘭特（Rainer Hildebrandt）育有兩名孩子，分別生於1979年及1989年。

到了2016年，她與前基督教民主聯盟議員多曼（Daniel Dormann）再婚，兩人育有8個孩子，包括她於3月19日在柏林一間醫院剖腹誕下一名約3.5公斤的健康男嬰，名為菲利普（Philipp），更是她個人的第10個孩子。

亞歷桑德拉的孩子年齡跨越多個年齡層，大女兒今年已46歲，與小兒子足足相差46年。而10個孩子中有8個是她在53歲以後所生的，當中包括一對雙胞胎，而且都是自然懷孕。

亞歷桑德拉透露，個人從未使用過避孕措施，並保持著積極、健康的生活方式，不煙不酒，注意飲食健康，並有游泳和散步的習慣。她堅稱，從未接受過試管嬰兒技術（IVF），並表示誕下第10個孩子後，朋友家人都是給予「正向的反饋」。

點擊圖片放大
+4
+3

產科醫生亨利希（Wolfgang Henrich）證實，這位10寶媽確是他執業以來遇到的最年長產婦，且在懷孕過程「基本上沒有併發症」。他表示，自90年代以來已接診過10多位年齡逾50歲的產婦，類似的高齡生育並非孤例，但亞歷桑德拉作為曾多次剖腹產的女性，患高血壓、心血管疾病等併發症的風險更高。

是次分娩未有出現嚴重併發症，但醫療團隊仍嚴陣以待，麻醉師、產科醫師、新生兒科醫師全程護航，確保母嬰平安。

然而，有生殖專家對於亞歷桑德拉自然受孕的說法存疑，直言66歲的高齡女性「在沒有醫療干預的情況下自然懷孕的可能性非常低」，並指出隨著產婦年齡的增長，患上妊娠糖尿病和早產的風險顯著增加，嬰兒的染色體異常的風險也隨之增加。

據悉，亞歷桑德拉並非全球有史以來最年長的產婦，前年一名70歲的烏干達女子薩菲娜（Safina Namukwaya）透過試管嬰兒技術生下一對雙胞胎創下紀錄。

相關新聞:

育兒辛酸︱11度低溫小童穿T恤短褲赤腳被母拖住走　遭拍片公審媽媽現身解畫反獲網民撐？

最壞身教︱冒險樂園分店結業港媽攜兩女疑偷公仔斷正　態度囂張反喊報警

 

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

生兒育女丨剖白年輕時決定不生育原因　蔡瀾晚年無兒無女入住酒店：一點後悔都沒有
23:56 2024/06/24
生兒育女丨剖白年輕時決定不生育原因　蔡瀾晚年無兒無女入住酒店：一點後悔都沒有
5孩之家︱全球罕見自然受孕五胞胎平安誕生　新手爸媽獲近百萬生育獎勵
14:04 2024/09/24
5孩之家︱全球罕見自然受孕五胞胎平安誕生　新手爸媽獲近百萬生育獎勵
不育主義丨25歲港男月入近$10萬　被父母催生仔2個原因拒生育
13:54 2023/12/06
不育主義丨25歲港男月入近$10萬　被父母催生仔2個原因拒生育
響應生育︱夫婦未到40歲明年將迎第12胎　一原因不排除繼續生
18:11 2023/12/19
響應生育︱夫婦未到40歲明年將迎第12胎　一原因不排除繼續生
世界首富｜26歲女作家自爆為馬斯克誕第13名孩子　53歲首富曾揚言聰明人要多生育
17:57 2025/02/17
世界首富｜26歲女作家自爆為馬斯克誕第13名孩子　53歲首富曾揚言聰明人要多生育

你可能感興趣

生兒育女丨剖白年輕時決定不生育原因　蔡瀾晚年無兒無女入住酒店：一點後悔都沒有
23:56 2024/06/24
生兒育女丨剖白年輕時決定不生育原因　蔡瀾晚年無兒無女入住酒店：一點後悔都沒有
5孩之家︱全球罕見自然受孕五胞胎平安誕生　新手爸媽獲近百萬生育獎勵
14:04 2024/09/24
5孩之家︱全球罕見自然受孕五胞胎平安誕生　新手爸媽獲近百萬生育獎勵
不育主義丨25歲港男月入近$10萬　被父母催生仔2個原因拒生育
13:54 2023/12/06
不育主義丨25歲港男月入近$10萬　被父母催生仔2個原因拒生育
網絡熱話 懷孕 基輔 博物館 柏林 德國

最高瀏覽

天價電費｜港漂女生收到「天價」電費賬單　使用呢個機器2個月費用近5位數
天價電費｜港漂女生收到「天價」電費賬單　使用呢個機器2個月費用近5位數
急症室最長等候時間（04月02日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月02日 時間16:05）
凍齡靚媽｜45歲TVB主播離巢風采不減凍齡有方　黃珊9年前「少女相」被翻出震撼網民
凍齡靚媽｜45歲TVB主播離巢風采不減凍齡有方　黃珊9年前「少女相」被翻出震撼網民
地震預言｜全球10日內10次地震　日本漫畫家11大預言中7.5個　專家：前往2地前留意2指標
地震預言｜全球10日內10次地震　日本漫畫家11大預言中7.5個　專家：前往2地前留意2指標
吉卜力AI圖｜ChatGPT吉卜力風格改圖熱爆全球　宮崎駿曾耗1年製4秒畫面　痛批AI侮辱生命
吉卜力AI圖｜ChatGPT吉卜力風格改圖熱爆全球　宮崎駿曾耗1年製4秒畫面　痛批AI侮辱生命