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香港旅遊︱內地客感嘆香港物價「貴出天際」　同情港人為慳錢分段搭港鐵

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撰文： 王月明

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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內地客感嘆香港物價「貴出天際」，同情港人為慳錢分段搭港鐵。

【香港旅遊／文化差異／消費】近日，一內地女來港旅遊數日後發帖，通過搭乘地鐵、巴士、在尖沙咀吃飯等體驗，總結出香港「交通、吃飯、住宿都貴出天際」，詢問網友是應該同情自己的旅遊經歷還是要同情港人生活不易。

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香港旅遊︱為省錢分段乘坐高價地鐵

在帖子中，該女生分享了和港人同行時學習到的「省錢寶典」：坐地鐵時不是直達目的地，而是在中途下車，等待幾分鐘之後再繼續進站乘車。此女笑稱港人的這一行為，「大家都在很努力地活著呢」。

根據其賬單流水來看，單筆消費$44.30。網友指出這是從關口羅湖/落馬洲開出的列車，或是機場快線等特殊線路，才需要如此「貴出天際」的乘車費用，「大部分情況下沒這麼貴」。中途若是在上水一站出站，的確「能省一點」。若是選擇乘坐巴士，則可以花費較少，「落馬洲27塊坐到天后」。

香港旅遊︱食飯人均$300還不新鮮

令這位內地遊客深感氣憤的還有在尖沙咀一家「高價」餐廳的體驗。如賬單所示，兩人共計消費$609，包含了小食、主食和兩道葷菜。而其中價值$328的主菜「黃咖哩珍寶蟹肉配蒜蓉包」，只有「麵包6片和一小碗咖哩蟹肉醬」，女生大呼不值。

體驗感更不佳的是，其中的一道菜「特色脆雞拼盤」中的翅根有「哈喇味（不新鮮的油脂氣味）」，因而獲得了10%的全餐優惠。

香港旅遊︱網友：「唔贵唔食！」

在評論區，不少網友都認為香港公共交通費用在合理範疇，只有在特定線路會出現較高價格，「只坐大巴」在部分情況下還能更省。

而在飲食方面，本地網友更是認為女生擇店有問題。此店位於尖沙咀的繁華地段，「你要在尖沙咀廣東道吃什麼珍寶蟹肉，那不貴出天際才怪」、「应该是香港人同情你！真识食，唔贵唔食!」、「我吃飯最多就400多，平時正常150內」。

也有網友將香港物價和北京作對比，「609在尖沙咀吃一頓，我在北京喝一壺茶已經要188人民幣，相對來說。香港已經不貴了！」。

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