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減肥攻略｜男子挑戰「Subway減肥法」　30天只吃Subway效果驚人　瘦身速度比減肥藥快8倍

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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【減肥／Subway／瘦身／高熱量】來自加拿大的YouTuber Frian Frias 拍片挑戰連續30天只吃Subway，結果不僅成功減重，還在短短一週內減掉了4.5公斤，最終共減去8公斤，速度甚至比熱門減肥藥快了8倍！他也分享了自己的飲食方法。

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Healthy Life
Healthy Life｜2個動作助準媽媽伸展側身

在挑戰開始前，Frias的體重約為89公斤，一星期內減了約4.5公斤，令周圍的朋友驚訝不已。30天挑戰結束時，他的體重降至約81公斤，成功達成目標。Frias透露，他並未改變運動習慣，僅透過Subway的飲食來減重，目標是減去約8公斤，而這個計劃是受到其他網紅只吃快餐的飲食挑戰所啟發。

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減肥攻略｜避開精緻澱粉和高熱量醬料

在挑戰期間，Frias每天只吃一餐正餐，而薯片和餅乾等作為早上、下午或晚上的點心。主食大多是全素的潛艇堡，偶爾還會選擇Subway的湯品和米飯套餐。他會選擇全麥麵包，避開添加任何高熱量的醬料和肉類，每天攝取約670卡路里的熱量，遠低於男性建議的2500卡路里。

「Subway減肥法」3大重點

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Frias分享了他的減肥秘訣，他堅持飲水，不喝含糖飲料，會選擇薯片作為配菜，因為薯片約150卡路里，而餅乾可達200至300卡路里。他強調選擇麵包是減肥關鍵因素，他會選擇全麥麵包，而非容易使血糖上升的白麵包。他指出，「全麥麵包和薄麵包含有更多的複合碳水化合物，能帶來更持久的飽腹感。」

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不過，Frias的親友對他的「Subway減肥法」表示擔憂，認為他的飲食單一，可能導致營養不均衡。因此，他在後期開始加入Subway的湯品和米飯，讓餐點更加多樣化。在挑戰結束後，即使連續一個月吃Subway，Frias並沒有對Subway食物感到厭倦，「我之後還是會繼續吃Subway，我只是稍微休息一下」。

這次挑戰讓人想起2000年代初期Subway的廣告代言人Jared Fogle。他當年靠著連續吃11個月的Subway減肥，成功減去約111公斤，成為品牌代言人。然而，Fogle因涉及兒童性犯罪於2015年身敗名裂，讓Subway的形象受創。

減肥攻略｜長期單一飲食存在健康風險

營養專家認為，Frias嚴格控制熱量確實可以減重，但長期單一飲食存在健康風險。營養專家建議應搭配均衡飲食與運動，以確保攝取足夠的營養，維持身體健康。

同場加映｜日吃5餐減肥法

大阪大學醫學院博士日比野佐和子認為節食減肥又辛苦又不健康，於是她曾在電視上公開了自創的減肥餐單「日吃5餐減肥法」，將一日進食量分成5份，半年後不但成功「脫脂」，就連皮膚肌齡也變得年輕，人也精神了。

日本女模後藤聖菜後來也依「日吃5餐減肥法」減肥，成功在3星期內減掉了接近20磅！

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減肥攻略｜研究實證：進食順序影響血糖與體重

台灣減重醫生蕭捷健曾發文分享，空腹攝取高GI（升糖指數）的碳水化合物會引發快速糖化反應，導致身體大量分泌胰島素，造成血糖劇烈波動，增加脂肪肝的風險。他建議，只要在進食次序上做調整，就能有效改善這個問題。他亦引述一項康乃爾大學（Cornell University），關於飲食和血糖的學術研究，指出先攝取蛋白質和蔬菜，最後再吃碳水化合物的進食順序，相比先吃碳水化合物，更能顯著降低餐後胰島素反應，意味著身體只需分泌較少的胰島素就能處理血糖。另一項針對第二型糖尿病患者的研究顯示，先吃蛋白質和蔬菜再吃碳水化合物，能使人在飯後30分鐘、60分鐘和120分鐘的血糖濃度分別降低28.6%、36.7%和16.8%，而餐後血糖曲線下面積更顯著降低73%。

正確進食次序：蛋白質、蔬菜、碳水化合物

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資料來源：YouTube

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