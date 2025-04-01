女神生圖丨36歲「民選港姐冠軍」被指身材暴脹現麒麟臂　網民以為認錯人

【朱千雪/港姐季軍/巴塞爾藝術展】2012年參選港姐季軍、現年36歲的朱千雪 (Tracy)自成為大律師及大學講師後，她近日現身本港盛事「巴塞爾藝術展香港展會」竟被發現身材嚴重發福，肚腩仔麒麟臂盡現，有網民不禁高呼「真是千雪BB嗎?」。

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有網民近日於小紅書分享了於藝術展遇到了「千雪BB」的生圖照，相中可見當日束起了馬尾的朱千雪上身穿上了一件綠色透視上衣，下身則搭配深藍色長裙及白色高跟鞋，以優雅大方造型亮相人前。不過，有網民稱朱千雪身形發福，肚腩仔麒麟臂尤其「突出」，以為自己認錯人，於帖文留言詢問「Art Basel遇到的是不是千雪bb」?

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帖文曝光後，引起不少其他網民留言，有網民指「大隻咗咁多嘅」、亦有人為女神平反「胖了還是頭小臉小，果然是明星」、「說千雪胖的真沒必要，本來上鏡就顯胖了，而且人家都退圈了。」事實上，除了網民，朱千雪本人自己亦有於IG分享了當日出席活動的照片，照片中，她不時展露燦爛又可愛的笑容，仍是非常美麗。

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於2012年參選港姐競選的朱千雪是該屆的「民選港姐冠軍」，雖然最終只獲季軍頭銜，但卻無損其人氣，依然受不少網民喜愛，於《EU超時任務》裡擔當第一女主角。不過，她未有眷戀娛樂圈的五光十色，反而積極讀書進修，更於於2020年正式轉行成為執業大律師，其後又在香港大學專業進修學院及香港中文大學成為講師。

除了事業外，千雪於2019年榮升人妻，跟拍拖5年任職顧問醫生的吳昆倫註冊結婚，更於2024年5月誕下兒子。婚後正如她所說，事業家庭兩兼顧，是女強人亦是幸福人妻好媽媽。

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女神5招護膚零細紋

朱千雪過去曾分享自拍照，只見周末不用工作的她沒有化妝，只塗上防曬和搽了有色潤唇膏，惟皮膚卻十分有光澤，毛孔亦不明顯，臉上沒有雀班。對於她的護膚心得，朱千雪接受TOPick訪問，亦有大方分享。

盡量少化妝 : 喜歡素顏，始終化妝品有化學成份，閒時不化妝可讓肌膚透透氣。另外，她很注重落妝程序，每次落完妝均以潔膚露再洗臉。

外出做足防曬 : 每日都一定會搽防曬，另外盡量避免暴曬，至於護膚品就會因應天氣和需要去揀選，不同季節都會用不同的產品，讓皮膚不會太慣性而無效。

飲食要節制 : 平時多喝水，每日起碼飲2公升水，至於飲食方面，她沒特別戒口，千雪表示：「除減肥時候會吃得清淡些，平時我也會照吃辛辣菜式和牛肉，不過只是淺嚐。」

愛飲老火湯 : 很愛喝湯，湯水對皮膚有滋潤功效，另外她愛吃花膠等多骨膠原的食物

愉快心境 : 保持愉快心境很重要，因此朱千雪性格開朗又愛笑。

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