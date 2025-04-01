金像獎2025︱13位候選導演型格亮相　鄭保瑞黃修平陳茂賢作品獲多項提名

▲ 最佳導演候選人鄭保瑞。

【香港電影金像獎／最佳新演員／金像獎2025】「第四十三屆香港電影金像獎」將於2025年4月27日（星期日）假香港文化中心舉行，香港電影金像獎協會（大會）今天（31日）發布本屆紀念特刊中「最佳導演」及「新晉導演」候選人的造型照。

入圍本屆「最佳導演」及「新晉導演」最後五強的導演共有十三位，包括六位「最佳導演」候選人及七位「新晉導演」候選人。榮獲提名「最佳導演」的有（按大會提名名單排序）鄭保瑞(《九龍城寨之圍城》)、聯合導演翁子光及區焯文(《爸爸》)、黃修平(《看我今天怎麼說》)、陳茂賢(《破。地獄》)及楊曜愷(《從今以後》)，他們的作品均入圍競逐本屆「最佳電影」。

金像獎2025｜谷祖琳憑《爸爸》首提名最佳女配角 入行27年感激秋生教戲

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

金像獎2025︱七位新晉導演入圍競逐

大會本屆開放「新晉導演」獎項的參選資格予聯合執導的新導演，五個候選名額共有七位新晉導演入圍競逐，包括（按大會提名名單排序）執導奇幻愛情片《久別重逢》的梁禮彥、浪漫喜劇《我談的那場戀愛》的何妙祺、動作劇情片《武替道》的孿生兄弟導演梁冠堯及梁冠舜、紀錄片《香港四徑大步走》的Robin Lee以及劇情片《得寵先生》兩位聯合導演李志偉與何英毅。

在七位「新晉導演」候選人當中，何妙祺和Robin Lee均獲得多過一項提名：何妙祺與資深編劇陳慶嘉憑《我》片同時入圍「最佳編劇」，以及與梁栢堅憑共同填詞的本片主題曲「筆友」入圍「最佳原創電影歌曲」候選名單，個人共獲得三項提名，為本屆金像獎中獲得最多提名的導演。另一方面，Robin Lee則獲得兩項提名，除「新晉導演」外，他亦憑藉《香》片角逐「最佳剪接」獎項。

金像獎2025︱「最佳導演」候選人作品均入圍「最佳電影」

去屆金像獎「最佳導演」鄭保瑞本屆以武打動作片《九龍城寨之圍城》重現八十年代九龍城寨「三不管」地帶黑幫經營非法勾當、互爭地盤的情境，連場武打激鬥場面引人入勝。此片不但創造過億港元票房收入，並獲本屆金像獎十四項提名，更曾入選去年第七十七屆法國康城影展「午夜展映」單元，以及代表香港角逐第九十七屆奧斯卡金像獎「最佳國際影片」獎項。

聯合執導《爸爸》的翁子光及區焯文將十多年前轟動一時的少年弒母殺妹案件改編成為電影，探討事件中的父親在親兒殺死妻女家破人亡之後，如何面對與兒子的親仇關係。區焯文首度晉身「最佳導演」候選行列，而翁子光則是繼第三十五屆金像獎後再次角逐「金像導演」殊榮，並憑本片獲得本屆「最佳編劇」提名。

黃修平是第三十三屆金像獎「新晉導演」得主，十年後憑《看我今天怎麼說》獲「最佳導演」提名。此片講述三位聾人主角從童年到步入社會的生活與挑戰，是他經過五年資料搜集後、深入了解聾人社群及文化的心血之作。

陳茂賢首次角逐「最佳導演」榮銜，其自編自導的作品《破。地獄》成為香港歷史上最賣座及最多入場人次的港產片。該片以香港殯儀業為題材，透過道教喪禮法事「破地獄」探討人際關係與生死議題。除了陳茂賢個人獲得「最佳導演」提名外，他與編劇拍檔鄭緯機也候選「最佳編劇」；此片同時入圍競逐多個台前幕後獎項，以十八項提名居各片之首，並平了2010年第二十九屆香港電影金像獎「最佳電影」《十月圍城》所創下的紀錄。

《從今以後》導演楊曜愷是另一位以自編自導作品成為「最佳導演」及「最佳編劇」兩個獎項的最後五強。他繼在第三十九屆金像獎以《叔叔》一片首次角逐後，相隔五年後以《從》片中一對女同性戀人主角的經歷，反映雙方家庭及香港社會對同志伴侶身份的認同與矛盾，因其中一方猝逝，引發社會對同性婚姻及遺產承繼權的熱烈討論。

金像獎2025︱最佳新演員提名者特刊造型照曝光 陳卓賢邱彥筒劉偉明蘇文濤吳祉昊型格現身

金像獎2025提名名單︱《破·地獄》共18項提名稱冠 《九龍城寨之圍城》14項 《爸爸》11項

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】