教評專欄｜風采中學輔導周師生齊玩「舒得起」　校內透過尖叫露營體驗學習應對壞情緒

▲ 風采中學輔導周師生齊玩「舒得起」，校內透過尖叫露營體驗學習應對壞情緒。

【風采中學/北區/資助學校】今年學校輔導周主題為「舒得起」（Lose and Let Loose），「舒」與「輸」同音，輔導組希望通過一連串正向減壓活動，讓師生一同學習放鬆自己，明白每個人也可以舒適得起；同時，我們也不要把「輸」視為負面，要學習享受過程，明瞭輸贏不是最重要，領略「輸」中有得著的人生至理。

是次一周活動，由輔導組老師及社工帶領學校小天使團隊策劃統籌，題材新穎，活動生動有趣，活動除了周會主題講座分享，還有午間攤位遊戲、失敗展覽，以及精美金句卡送贈等。

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風采中學｜尖叫分貝破百笑翻全場 輸也可以這麼開心

活動在今年2月中舉行，老師們早在去年10月已作部署，通過早會短講及早讀，讓同學認識各類情緒訊號，並強調情緒本身並無對錯，惟其影響是好或壞，關鍵在於我們如何回應。同時也以簡短問卷收集師生對情緒、輸贏的看法，題目設計十分有趣，例如，用一件物件形容心目中的「失敗」、最近有什麼「舒」得起的經歷？想到「舒得起」會想起的人物？「舒」得起的小秘密等….負責老師從回應中挑選若干有代表性的，邀請師生現身說法，拍成短片，計劃於周會時播出，與全體分享，實在非常有意思。

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輔導周的午間攤位遊戲，是叫師生翹首的活動，名稱也起得貼題別緻-----舒得叫、舒得跳、舒得唱及舒得睡，叫、跳、唱、睡，都是解壓的好方法吧！午膳過後，操場上工作人員已準備就緒，來自校園各樓層的同學蜂擁而至。

「舒得叫」攤位前，參加者向著分貝儀放聲大叫，錄得100分貝以上就可以領取小禮物一份。但見師生一起參與，頓時尖叫、咆哮聲響徹校園，聲嘶力竭後，都笑作一團，看來減壓的目的達到了。

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再看「舒得跳」攤位，參加者以4人一組參與Just Dance遊戲。現場所見，師生組隊參與，手舞足蹈，愉快輕鬆之餘，也是個不錯的運動吧！放眼遠望，兩個社工室變作臨時卡拉OK房，門外聚集了排隊進場的師生，期望與良師好友入場，合唱一首喜愛的歌曲，盡見師友情誼。

操場上的一端還有「失敗展覽」，介紹各種失敗的故事，例如便利貼、高露潔牛肉千層麵、可口可樂咖啡……展覽導言說：「旨在揭示失敗本身的獨特性，讓大家理解失敗不僅僅是通向成功的階梯，而是一個重要的自我探索過程。」吸引不少同學駐足細看。另一邊笑聲處處的角落，是獎品豐富的一分鐘挑戰小遊戲……

離開熱鬧的操場，走到設在一樓的「舒得睡」場地，推門一看，頓時進入一個不一樣的空間，偌大的活動場所，放下窗簾、關上燈，播著悠和放鬆的輕音樂，眼前是十來二十個已架起的露營帳蓬，每個帳蓬都關得嚴密…..老師輕聲說，每位參加者，都安排在一個帳蓬午睡，每人還獲發一個助睡眼罩及伴睡布偶呢！我想：「舒得睡」果真是「貨真價實」啊！

風采中學｜「舒得起」種子發芽 風采中學師生共築心靈韌性

兩場的初高中周會也精彩萬分，今年邀得氣球師彭思泰先生，分享由魔術師到氣球藝術師的經歷，當中的跌宕挫折，從失敗中吸取經驗，繼續自我裝備、尋找機會等等，真切感人，對師生都帶來啟發。

一周活動匆匆過去，希望當中點滴，如是次活動的禮物之一「金句卡」所載的良言哲思，在師生心中埋下「舒得起」的種子，讓我們有更強大的心靈及智慧，去面對人生的順逆、機遇與挑戰。

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