粟粉木薯粉推薦︱攝入含霉菌穀物可致癌　消委會11款滿分粟粉及木薯粉安全零毒素最平$10/包

▲ 攝入含霉菌穀物可致癌 消委會11款滿分粟粉及木薯粉安全零毒素最平$10/包

【粟粉／木薯粉／生粉／消委會／霉菌／致癌物】粟粉、木薯粉是廚房常見烹調材料，可用作澱粉勾芡，增添口感；但要小心有霉菌污染，攝入恐致癌！消委會早前測試市面上14款預先包裝粟米澱粉（粟粉）及木薯澱粉（泰國生粉）樣本的霉菌毒素含量，其中有12款產品獲滿分（1款現已停產），不含任何霉菌毒素，家中必備！

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攝入受霉菌污染食物可致癌

根據食物安全中心資料，食物中的霉菌毒素最為人熟識的是黃曲霉毒素、棒曲霉素及脫氧雪腐鐮刀菌烯醇。其中毒性最強的霉菌毒素之一為黃曲霉毒素，最常見於穀物、油籽、香料及木本堅果。攝入大量黃曲霉毒素可引致急性中毒（即黃曲霉毒素中毒），令肝臟受損並有可能致命；長期進食受黃曲霉毒素污染的食物可引致肝癌。

而棒曲霉素最常見於腐爛的蘋果及蘋果製品，包括蘋果汁。人類攝入過量棒曲霉素可引致噁心、胃腸道不適及嘔吐。

至於脫氧雪腐鐮刀菌烯醇，又稱為嘔吐毒素（Vomitoxin），穀物尤其是小麥及玉米最容易受污染。此霉菌攝入後可能於短時間内引發急性疾病，症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛及發燒等。

消委會評測14款粟粉及木薯澱粉

消委會在《選擇月刊》第560期檢驗了市面上14款粟粉及木薯澱粉產品，包括6款粟米澱粉和8款木薯澱粉。測試項目主要包括檢驗產品中的4種霉菌毒素含量，包括黃曲霉毒素（Aflatoxins）、 赭曲霉毒素A（Ochratoxin A）、脱氧雪腐鐮刀菌烯醇（Deoxynivalenol, DON）及玉米赤霉烯酮 （Zearalenone）。

測試結果發現，全部木薯澱粉樣本均沒有檢出霉菌毒素。惟有2款粟米澱粉樣本中檢出含微量玉米赤霉烯酮，分別為每公斤29.5及7.8微克，但未有超出安全水平。

對此，消委會指出，玉米赤霉烯酮由禾谷鐮孢菌（Fusarium graminearum）及相關品種的霉菌產生，可存在於不同種類的穀物及其衍生食品中。人體每日的玉米赤霉烯酮及其代謝物攝取量為每公斤體重0.5微克，以1個60公斤體重的成人為例，每日總攝入限量為30微克；除非長期每日進食1公斤的粟粉才會超出上限。消費者在日常生活上食用量應該不會如此多，故對身體影響不大。2款粟米澱粉樣本廠商指產品合符中國及香港的要求，沒有違反法規，亦沒有安全疑慮。

14款粟粉及木薯澱粉評測結果

以下甄選11款市售5星滿分產品名單：

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（粟米澱粉）

1. Bob’s Red Mill Cornstarch

2. Meadows 粟粉

3. 川光 玉三粟米澱粉

4. 佳之選 粟粉

（木薯粉）

1. Kanji Gajah Local 上等木薯粉

2. 邦頓 木薯粉

3. 泛洋牌 泰國生粉

4. 金御膳 泰國生粉

5. 理想牌 泰國生粉

6. 超力 純淨木薯粉

7. 溢興金冠 泰國生粉

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