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校園直擊｜泰伯紀念學校舉辦中國文化日　舞獅及變臉表演激發學生文化熱情

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 2 小時前

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泰伯紀念學校舉辦中國文化日，當中的舞獅及變臉表演等激發了學生對文化的熱情。

吳氏宗親總會泰伯紀念學校】2025年1月27日，吳氏宗親總會泰伯紀念學校舉行了盛大的中國文化日活動，讓每位參與者都能深切體驗到新年的喜慶氣氛。雖然外面天氣寒冷，但同學和老師們的熱情卻讓整個校園充滿了溫暖的氣息。活動的每個環節都精心設計，讓學生們在輕鬆愉快的氛圍中感受中國傳統文化的魅力。

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泰伯紀念學校｜中華藝術激發文化熱情

「你看那位變臉的表演者，真是太厲害了！」在這個熱鬧的活動中，變臉表演無疑是最引人入勝的環節之一。專業的表演者以驚人的技藝和迅速的動作，讓觀眾目不轉睛，彷彿每一次的變換都帶來全新的驚喜。

「看！他的臉又變了顏色了！」另一位同學興奮地指着舞台，大家的目光都聚焦在那位技藝精湛的演員身上，忍不住發出驚嘆的聲音。這樣的表演不僅展現了中國戲曲的魅力，也讓觀眾深深感受到傳統藝術的吸引之處。

除了精彩的變臉表演，學生們還積極參與各式攤位，從猜燈謎到舞獅，都展現出對中國傳統文化的濃厚興趣。「這個謎語好難啊！你們覺得答案是甚麼？」一位同學困惑地問道。另一位同學則自信地回答：「我覺得是『月亮』，因為它總是在晚上出現！」幾個學生圍成一圈，熱烈討論着謎語的答案，偶爾傳來陣陣笑聲。

泰伯紀念學校｜懷舊遊戲　重溫童年

「我小時候最愛玩這個，你會嗎？」學生興奮地拿起一個搖搖，周圍的同學聽到這句話，立刻圍了過來，對這個小玩意充滿了好奇與期待。

在玩樂的過程中，學生們不僅享受着遊戲的趣味，更在彼此的分享中找到了共鳴。「我記得有一次，我和我的同學比賽看誰能轉得最久，結果我們笑得肚子都痛了！」同學分享着自己的故事，讓周圍的人也感受到那份純真的快樂。

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泰伯紀念學校｜十二生肖秘密　文化與性格的交織

「原來生肖雞的英文是 Rooster，而不是 Chicken！」一位學生驚訝地說道，語氣中充滿了意外的驚喜。周圍的同學聽到這一信息，紛紛露出驚訝的神情。「我一直以為是 Chicken呢！」另一位同學笑着補充，似乎對自己新獲得的知識感到特別自豪。

老師在旁補充道：「你們知道嗎？原來每個生肖都代表着不同的性格特徵！」這番話瞬間引起了大家的熱烈討論，學生們的好奇心被激發，開始積極地探討起各自生肖的特點。「比如，屬雞的人通常都很勤奮，富有責任感。」許多同學開始分享自己與生肖的故事，回憶起與生肖相關的趣事與經歷，氣氛變得愈加熱烈。

中華文化日的攤位遊戲設計用心，讓學生們在輕鬆愉快的氛圍中感受中國傳統文化的魅力。(學校提供)

泰伯紀念學校｜家教會暖心豆腐花成冬日佳品

在寒冷的冬日裏，家教會團隊為學生和學校教職員們準備了一份特別的驚喜——手工製作的豆腐花。當他們忙碌地在攪拌、加熱，氣氛中彌漫着溫暖的香氣，一旁的同學們忍不住圍過來，期待這份美味的到來。

「這豆腐花看起來真美味！」家教會團隊們面帶微笑，耐心地為同學們介紹製作過程。隨着豆腐花的完成，學生們迫不及待地排隊品嘗。一口下去，滑嫩的口感和甜蜜的味道瞬間驚豔了大家。「這真的好好吃！謝謝你們的用心製作！」一位學生滿足地稱讚道，臉上洋溢着幸福的笑容。

在這樣的寒冷天氣中，一碗看似簡單的中國傳統豆腐花不僅帶來了美味，更是溫暖了每一位學生的心。同學們的笑容不僅展現了食物的分享，更體現了情感的交流與關懷的傳遞。

泰伯紀念學校｜新年願望 寄託希望

「祈求這一年我和家人身體健康、萬事如意。」、「我也希望能考上理想的學校！」學生在祈願板上小心翼翼地寫下自己的新年願望，字裏行間流露出對未來的美好期盼。周圍的同學們看到別人的願望，紛紛點頭表示認同，感受到這份真摯的情感。這一環節讓每位同學都能靜下心來，思考自己的目標和期望，並與他人分享他們的夢想和願望。

相信大家只要堅持與努力，每個人的願望與夢想必能一一實現。

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