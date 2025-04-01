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結業潮｜台灣過江龍「八時神仙草」銅鑼灣店4.12結業　全港剩2分店即日起推88折優惠

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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台灣過江龍「八時神仙草」銅鑼灣店4.12結業，即日起推88折優惠。

本港結業潮不斷，多間過江龍餐廳都敵不住飲食業寒冬，紛紛執笠。台灣過江龍甜品店「八時神仙草」於2022年登陸香港，其後開設多間分店，不過店方近日宣布銅鑼灣希慎廣場將於4月12日結業，即日起推出全店88折優惠。

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結業潮｜八時神仙草銅鑼灣店4.12結業

八時神仙草於社交平台宣佈，銅鑼灣希慎廣場分店將於4月12日結業，並感謝過去每一位顧客的支持和厚愛，為了回饋顧客，該店即日起推出88折優惠，全線飲品、甜品、冰品都適用，包括堂食及到店外賣自取。

八時神仙草銅鑼灣推出結業優惠，全店88折。（八時神仙草社交平台圖片）

結業潮｜2022年攻港曾擁3分店

八時神仙草於2013年從台中逢甲夜市路邊攤起家，在台灣擁有多間分店，主打自家製仙草甜品、飲品和雪花冰，用8小時高溫熬煮陳年仙草乾，製作成仙草茶和嫩仙草。

2022年，八時神仙草進駐香港，首店選址中環，提供一系列仙草甜品、飲品，包括燕麥仙草奶茶、芋泥仙草沙冰等。其後陸續於尖沙咀、銅鑼灣開設分店，另於黃竹坑設有外賣點，其中銅鑼灣分店於2023年12月下旬開業，隨著銅鑼灣分店結業，全港將剩下2間分店。

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八時神仙草銅鑼灣店結業優惠

優惠期間：4月1日 - 12日
優惠內容：全線飲品、甜品、冰品88折（堂食及到店外賣自取）
地址：銅鑼灣希慎店B2樓B218舖（扶手電梯旁）

其他分店

中環店
地址：中環歌賦街19號地舖
營業時間：星期一至星期日 12:30PM - 10:30PM

尖沙咀店
地址：尖沙咀厚福街5-6號多富閣地下2號舖
營業時間：星期一至星期日3:15PM - 11:30PM

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