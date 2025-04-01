港姐冠軍｜四料港姐冠軍媽媽跌傷頭送院極憂心　昔日當家花旦離巢營商做女強人

▲ 四料港姐冠軍對於媽媽跌傷頭入急症，感到非常憂心！

【港姐冠軍／向海嵐】有「古裝美人」之稱的向海嵐（Anne）參選1998年港姐而入行，她更是「四料冠軍」，加入TVB後備受力捧，曾主演不少經典劇集，卻於2008年離巢，並開始營商做女強人；Anne事業有成，而且出名是孝順女，她日前於社交平台上載一張救護車照片，透露媽媽跌傷頭要入急症，表現極憂心！

港姐冠軍向海嵐｜四料冠軍姿態入行 受力捧成花旦

現年50歲的Anne除了是1998年香港小姐冠軍外，同時奪最上鏡小姐、環球美態大獎、動感都會大使，以四料冠軍姿態入行，加盟無綫電視後受到力捧，不久便成為當家花旦，代表作有《楊貴妃》及《無頭東宮》，由於多數演古裝劇，也奠定她「古裝美人」封號。

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港姐冠軍向海嵐｜離巢後轉型做商界女強人

不過Anne不甘於當演員，選擇於2008年離巢，並赴上海做白領，至2018年回流做商界女強人，與友人合資7位數大搞珠寶生意，又於2022年與表姐及表姐夫一同經營保健產品品牌，成功轉型的她已經鮮有幕前演出，至今年1月，她與《無頭東宮》好拍檔陳妙瑛竟驚喜亮相《萬千星輝頒獎典禮2024》擔任頒獎嘉賓，勾起不少劇迷的童年回憶！

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港姐冠軍向海嵐｜媽媽跌傷頭送急症表現極憂心

Anne事業有成，亦十分重視家人，她日前分享一張救護車和急症室大樓的照片，透露年邁媽媽跌傷頭要急送院，她留言感謝救傷車、救護員極速到達，又謝謝熱心男士陪伴媽媽回到她身邊，最後不忘感激急診室醫護人員和身邊伸出援手的朋友們。

最後她提醒各位長輩走路要專心：「老人家真係要小心，行路唔好掛住打電話 ，一唔小心就會跌倒。跌到頭真係可大可小，幸好照過CT沒有內出血，幸好今天只是皮外傷，但足以讓我擔心了一下午」。

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港姐冠軍向海嵐｜獨生女親解姓「向」謎團

一向侍母至孝的Anne是獨生女，自幼父母離異，她跟隨印尼華僑媽媽生活，媽媽在她10歲那年改嫁。由於Anne的姓氏特別，因此曾惹來不少身份上的揣測，不過她於2019年現身ViuTV節目《香港親善小姐》時，就自爆姓氏由來：「其實我個姓係爸爸改，我爺爺唔係姓向，我個名好有詩意，大家容易記得我，亦因為好意頭，之後都接到樓盤廣告同海南島美食廣告。」

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