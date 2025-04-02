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扭蛋機｜日本扭蛋機驚現港幣5毫冒充100日圓　商家發帖控訴提醒行家：務必小心

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撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

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熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

日本扭蛋機驚現港幣5毫冒充100日圓，商家發帖控訴提醒行家：務必小心。

【港元 / 日圓 / 扭蛋機】每逢假期，不少港人都會「返家鄉」到日本旅遊，而其中，玩扭蛋抽取自己喜歡的小玩具，是很多人的「旅行必打卡」項目之一。

然而，3月末有日本的扭蛋商家在X（前Twitter）發帖，控訴有人以港幣5毫充當日圓100円（約5.2港元），投入店內的扭蛋機，呼籲同行：「務必小心」。

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扭蛋機｜日本商家控訴5毫港幣冒充100日圓

據日媒3月26日報導，事發於德島縣三好市的「道之站大步危（妖怪屋、石頭博物館）」，店家發帖稱有人以15枚5毫港幣（約9.61日圓）冒充100日圓（約5.2元港幣），總額為1,500日圓（約78元港幣），表示會向警方報案，猜測類似事件仍可能發生，呼籲其他店家留意：

警告：請廣而告之！

扭蛋機裡用的是5毫港幣，而不是100日圓硬幣；

15枚硬幣總額為1,500日圓，我將提交損壞報告；

類似的事情可能正在各地發生，設有扭蛋機的店舖請務必小心。

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