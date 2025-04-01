親子好去處｜香港中樂團辦「聽音樂畫旋律」親子工作坊【附報名方法】

▲ 「聽聽畫畫工作坊」會從《金蛇狂舞》、《空山鳥語》、《鴨子拌嘴》、《賽馬》等經典樂曲中選曲，配合繪畫老師的引導，透過音樂、色彩和線條來刺激小朋友的聽覺與視覺。

【香港中樂團】你有試過「聽音樂」的同時也「畫音樂」嗎？對小朋友來說，每一段旋律、每一個節奏，都是刺激想像力的靈感來源！香港中樂團今年 4 月再次舉辦人氣親子活動「孩子的五感遊戲 — 聽聽畫畫 II」，透過中樂旋律引導繪畫創作，孩子將抽象的音樂轉化為繽紛線條與色彩，開啟孩子感官學習的大門。4月6日「聽聽畫畫工作坊」率先登場，由專業繪畫老師帶領親子聆聽《空山鳥語》《鴨子拌嘴》等曲目，用畫筆捕捉節奏與情緒；4月26至27日舉辦「孩子的五感遊戲—聽聽畫畫 II」音樂會，搭配孩子們的畫作投影，細聽孩子的畫中音樂。

用耳朵畫畫！中樂×藝術的奇幻旅程

研究指出，透過聽覺、視覺等多感官刺激，讓孩子在成長的過程親自探索、體驗，更可舒緩情緒並發展與其他智能的連結，三至六歲的小朋友更是黃金學習期。「聽聽畫畫工作坊」會從《金蛇狂舞》、《空山鳥語》、《鴨子拌嘴》、《賽馬》等經典樂曲中選曲，配合繪畫老師的引導，透過音樂、色彩和線條來刺激小朋友的聽覺與視覺，讓他們建構屬於自己的想像世界！透過音樂與繪畫的結合，培養小朋友的美感，刺激腦部發育並增進對中國文化音樂的認識。

完成工作坊後，小朋友可即場遞交畫作參加「聽聽畫畫」徵畫活動，作品將有機會在4月26至27日音樂會現場展出並由樂團現場演奏多首充滿畫面感的中樂作品。所有工作坊參加者均可獲發參與證書，而三位優異作品的得主更可獲贈香港中樂團音樂會門票及優異狀，鼓勵小小藝術家的創意和勇氣！凡購買音樂會門票即可免費參加工作坊，名額有限，立即報名。

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「孩子的五感遊戲 — 聽聽畫畫 II」工作坊 日期/時間： 2025年4月6日（星期日）下午 2時30分 地點： 香港文化中心 排演室 GP1 對象： 3歲或以上小朋友（每位由一位家長陪同） 名額： 15位小朋友 費用： $100* *如持有「孩子的五感遊戲 - 聽聽畫畫II」音樂會門票的參加者可豁免收費，請於繳交報名表時附上購票證明。 報名及查詢： 3185 1600/ 3185 1673 活動詳情： 網站

孩子的五感遊戲 — 聽聽畫畫 II音樂會 日期/時間： 2025年4月26日（星期六）下午 5時 2025年4月27日（星期日）下午3時 地點： 香港中樂團演奏廳 年齡限制： 3歲或以上

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