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北上優惠｜搭港鐵即日來回深圳慳$6　4.1起經落馬洲+福田口岸即享優惠

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撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

搭港鐵即日來回深圳慳$6，4.1起經落馬洲+福田口岸即享優惠。

【港鐵/港鐵優惠/深圳玩樂】港鐵4月1日起再推即日來回深圳乘車優惠，只需經落馬洲站前往深圳，再在回程時乘深圳地鐵至福田口岸站，出閘前用同一張八達通拍「港鐵特惠站」，再經落馬洲回港，即享$6車費優惠。

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港鐵宣布由4月1日至9月底，使用成人八達通及樂悠咭（60-64歲）的乘客，只需落馬洲站前往深圳，同日回程時乘深圳地鐵4號綫至福田口岸站，出閘前用同一張八達通拍「港鐵特惠站」，然後經落馬洲站返港，該車程即可享$6車費優惠。若只搭南下去香港一程，拍了「港鐵特惠站」亦可享$3車費優惠。

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優惠只適於深圳地鐵4號綫福田口岸站開放時間內拍卡領取，而只限拍卡當日有效，拍卡後須於落馬洲站服務時間內使用，否則無效。若八達通記錄了多於一項特惠站優惠，乘客只可享用最後一項優惠。乘客如欲享用即日來回$6特惠站優惠，北上車程須為付費車程及該乘車記錄必須儲存於八達通內，方能核實領取優惠資格。乘客須注意，八達通只儲存最近10次交易紀錄，包括乘車、零售消費及增值。

乘客如選擇經尖東站及尖沙咀站轉綫，車程優惠會於尖東站出閘時使用。若於優惠期間同時推行港鐵特惠站優惠與「早晨折扣優惠」，這兩項優惠可一併使用，但總優惠金額不會高於該車程之車費。而有關優惠不適用於乘搭機場快綫及機場快綫免費港鐵接駁服務。

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