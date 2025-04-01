星二代｜王俊棠幼子無劇拍要兼職送外賣　王東泰隨父入行1原因限制戲路

▲ 王俊棠幼子王東泰（James）近日兼職送外賣。

【王俊棠/卡拉之星/星二代】有TVB「御用惡霸」之稱的王俊棠育有兩名兒子，多年前幼子王東泰（James）繼承衣鉢，加入無綫成為藝員，其後轉型為模特兒，偶爾客串劇集。

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王俊棠兒子丨送外賣兼順道減磅？

日前，王東泰在IG限時動態透露自己兼職送外賣，他上載了「收入總額」截圖，並寫道：「我的送外賣生活第10日，平均每日用一兩個鐘掙點外快，順便減肥（3kg）。」從截圖可見，王東泰在10日內賺得2484元，其中還有600元獎勵金未收取。

昨日（3月31日），王東泰再度於IG貼出一張拿著外賣大袋的照片，並寫道：「做gym咁。」似乎送外賣的工作讓他大汗淋漓，成功減重。翻看王東泰IG，2023年，他花半年時間考獲私人教練健身牌，未知是否拍劇工作不多，考慮兼職教健身。

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王俊棠兒子丨身高限制演藝發展

身高1.9米的王東泰擁有模特兒身型，加上青靚白淨的外貌，因此被指酷似韓國「oppa」。畢業於皇仁書院的他，17歲時因會考成績未如理想，適逢無綫公開招募藝訓班學員，父親王俊棠特地為他拿了報名表。在父親的建議下，王東泰決定一試。

加入無綫後，王東泰接演不少跑龍套角色，如士兵、保安、病人等，他還曾主持《放學ICU》並客串出演《愛·回家》。然而，由於不少監製嫌他太高大，不適合拍劇，他於2015年離開無綫。

▲ 王俊棠為TVB「御用惡霸」。（取自instagram）

王俊棠兒子丨客串《愛·回家》

熱衷COSPLAY的王東泰，後來曾在迪士尼樂園扮演卡通人物，其後他簽約模特兒公司，曾在時裝騷行Catwalk。除了模特兒工作外，他亦以特約演員身份拍劇，曾於《愛·回家》飾演「年輕版」的大龍生。

王東泰曾憶述童年時非常害怕父親，一見面就被責罵，由於父親從事演員工作，更讓他經常被同學追問，甚至連家長日都不願出席。然而，父子現在如朋友般相處，王俊棠亦支持兒子入行，並坦言過去教育方式有誤。

王俊棠認為兒子已經長大，個人思想是管不來，事業發展由兒子自己決定，他只會叫兒子盡力操弗一點。

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