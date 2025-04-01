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緬甸地震｜3大預言家精準批中緬甸地震　印度神童提醒呢3個月都好危險

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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3大預言家精準批中緬甸地震，印度神童提醒呢3個月都好危險。

【緬甸地震/日本地震】緬甸上周五（3月28日）發生7.9級大地震，造成逾千人死亡，鄰近的泰國曼谷也受波及。泰國預言家Plai、「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）及台灣命理師李靜唯原來曾預言過緬甸會發生大地震，如今預言成真，引起眾人討論。

2025預言｜泰國預言家Plai精準預言緬甸地震

泰國預言家Plai於去年指接受訪問時曾提到，2025年上半年發生大地震，「上半年緬甸將發生地震，影響曼谷，甚至導致大樓倒塌。」在主持人的追問之下，Plai指會發生在3至4月，甚至會影響曼谷。

她亦提到地震後的問題，如建築損毀、土地安全及餘震的問題，「土地、屋子、商場、酒店等大樓受損，出現安全問題。餘震也令很多地方都不能居住，大量民眾會控告地產商」。她又建議市民提前做好緊急應變措施，「準備小艇，沒有到要撤離這麼嚴重，但將所有重要財物放上高處，下層甚麼都不用放，作出入就好。曼谷亦同樣，不需要撤離去外省，將所有重要財物放上3或4層，那便很安全了。」

至於食物方面，由於受到水災的影響。她建議大家先吃罐頭和加工食物，因為新鮮食物的供應會大幅減少。

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2025預言｜「印度神童」曾預言3月有大地震

除了泰國預言家Plai外，「印度神童」阿南德曾在3月1日的影片中表示，近日在喜馬拉雅地震帶附近的西藏、尼泊爾、不丹與緬甸等地會發生大地震，他又說出關鍵時間點，第一個時間為3月的第2、3周，另一個時間點則在8月至10月期間。現在緬甸發生大地震也是一種預言的應驗。

「印度神童」阿南德指近日在喜馬拉雅地震帶附近的西藏、尼泊爾、不丹與緬甸等地會發生大地震。（網上圖片）

2025預言｜台命理師提到火山爆發危機

另外，台灣命理師李靜唯則曾預言3月下旬有機會發生大地震，強調地質和天文因素，如「雙魚座土星」等可能對自然災害的引發造成影響，還提到會有火山爆發、海底爆炸等的危機，提醒民眾要提高警惕。

延伸閱讀：日本漫畫家11大預言應驗7.5個　2025恐發生超級地震波及香港？

緬甸大地震讓不少人再次關注日本預言漫畫家竜樹諒（Tatsuki Ryo）於1999年出版的漫畫《我所看見的未來》，漫畫曾提及關於2025年的預言，指今年7月5日，日本會發生毁滅級地震，引發的海潚更會波及香港及台灣，隨著預言日子越來越近，加上今日緬旬發生的地震，讓不少人擔心預言會成真。

日本漫畫《我所看見的未來》11大預言（第1至5個）：

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日本漫畫《我所看見的未來》11大預言（第6至10個）：

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日本漫畫《我所看見的未來》11大預言（第11個與香港海潚有關）：

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