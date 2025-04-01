KO脂肪肝｜40歲男患重度脂肪肝　醫生教每天吃「2類食物」　無須運動半年成功逆轉

【脂肪肝／逆轉／飲食】脂肪肝在香港十分常見，與現代人生活模式及飲食影響有關，如惡化有機會發展成為致命的肝病。但透過正確的飲食調整及特定的營養補充，可改善肝功能，甚至有可能逆轉脂肪肝。腎臟科醫生江守山分享了一名重度脂肪肝患者的成功案例，這名患者透過每天攝取「2類食物」，在一年內將病情由重度改善至輕度。

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腎臟科醫生江守山在節目《健康好生活》中提到，一名40多歲男子患有重度脂肪肝，肝功能檢查結果異常。即使醫生建議他運動、減肥，但患者始終未有執行，其後轉到江守山的門診就醫後，江守山決定從飲食著手，要求患者戒除精緻醣類，並禁止飲用含糖飲料。

KO脂肪肝｜每天吃「2類食物」改善肝功能

江守山建議患者每日攝取2公克「魚油」，以幫助清除肝臟內的脂肪，並同時食用「西蘭花」。研究顯示，西蘭花中的蘿蔔硫素能在細胞外產生作用，形成抗氧化物質Nrf2，從而進入細胞核，促進大量RNA的生成，最終合成解毒蛋白質，幫助身體排毒。

江守山表示，透過飲食調整，也能有很好的效果。該患者經過前6個月的治療後，脂肪肝從重度降至中度，肝功能也已恢復正常。隨後再經過6個月的持續治療，病情進一步好轉，改善至輕度脂肪肝，現時在門診接受追蹤。江守山提醒，若重度脂肪肝未適當治療，可能會演變為肝硬化甚至肝癌。他建議患者在接受藥物治療的同時，搭配適當的飲食療法，將能獲得更佳的療效。

同場加映｜7招改善脂肪肝 1年顯著見效

日本肝臟權威栗原剛博士近期在《東洋經濟新報社》專訪中指出，脂肪肝其實是「最容易治療的肝病」，只要改變日常習慣就能有效改善。他提出7項實證有效的做法，其中連最基本的刷牙和吃黑朱古力都有效：

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KO脂肪肝｜10種食物逆轉脂肪肝

台灣營養師程涵宇在《常春月刊》分享關於逆轉脂肪肝的食物，指出患上脂肪肝可以毫無症狀或先兆，往往有近8成以上人士做體檢時才發現。有少數人是出現食慾不振、疲倦、腹脹、上腹壓迫感及噁心、嘔吐等症狀；嚴重患者已有肝腫大或肝功能異常等症狀才求醫。

程涵宇指出，脂肪肝的成因大多數是不良生活和飲食習慣造成，包括放縱飲食、睡眠和運動不足、或是抗氧化壓力造成內臟脂肪形成。故此，她建議要保持健康均衡飲食、過重人士需要減肥，普羅大眾應該養成恆常運動的習慣。她亦建議可先從飲食入手，推薦10種食物逆轉脂肪肝：

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KO脂肪肝｜8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青指出，一般來說，只要肝臟細胞中脂肪含量高於5%，就算是脂肪肝。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

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資料來源：腎臟科醫生江守山

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