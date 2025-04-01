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最壞身教︱冒險樂園分店結業港媽攜兩女疑偷公仔斷正　態度囂張反喊報警

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 7 小時前

最後更新： 54 分鐘前

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港媽帶兩女去冒險樂園，疑似偷公仔。

【冒險樂園/結業】冒險樂園銅鑼灣分店「時代廣場Planet J」於3月30日結業，當天只要憑會員卡便有50個代幣，，有港媽攜兩幼女在該分店，被網民發現狂扯機內的公仔。當懷疑偷公仔被喝止後，該港媽竟然表示「你唔攞都係去堆填區㗎喎。」港媽更囂張反喊報警，有網民指「明唔明咩叫身教」。

有網民在社交平台Threads發布影片，公開當時情況，及事件最後處理方法如下：

 

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Threads樓主表示去冒險樂園夾公仔，發現隔鄰一名女子拉扯公仔出來，「我估唔到今時今日仲可以咁明目張膽......大佬呀，你帶住個小朋友，明唔明咩叫身教」。

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影片看到該女子攜同兩名年幼女兒。樓主和朋友即時喝停該女子，問她正在取什麼？該女子竟回覆：「公仔囉！」樓主和朋友即向她解釋：「你都無夾中，要夾中先叫人嚟攞㗎喎。」該女子反駁：「佢話免費㗎喎，網上講有十次機會㗎嘛。」該女子所指「十次機會」，其實是指該銅鑼灣分店因結業推出向會員送50個代幣，免費玩夾公仔的活動。

不過當時有關派代幣活動已一早已派完，樓主和朋友當時即向女子指正其行為是攞，女子仍反駁：「都就嚟執囉，你唔攞都送去堆填區㗎喎。」樓主指斥該女子的行為屬於偷竊。

女子這時才站起身，並放下已扯出來的公仔，職員亦已趕到，樓主向職員講述情況，並指斥該女子被揭發，女子未有認錯，更向職員建議：「一係報警囉！」這時聽到樓主朋友表示：「其身不正。」似暗示女子教壞其兩名年幼女兒，樓主表示：「咁係咪報警呀？我有拍片可以做證。」

女子未有畏懼表示「只是想看看公仔，並非想拿走」。樓主表示：「咁你同警察講囉。」

樓主在帖文中表示：「我估唔到今時今日仲可以咁明目張膽...然後問佢喺度做緊乜嘅時候，佢仲可以理直氣壯...佢就話攞公仔，跟住話如果唔攞嘅話，啲公仔都係去堆填區...大佬呀，你帶住個小朋友，明唔明咩叫身教。」

樓主交代事件後續，最後有兩名職員到來，「都係選擇放寬處理，咁我都明白嘅，始終最後一日同埋其實無謂搞大件事，大家帶小朋友嚟，都係為咗開心啫，到最後佢都放返隻公仔落去嘅。」

網民：教壞小朋友

樓主又表揚處理事件的職員，指對方有了解事件，該職員為答謝樓主亦提出由樓主自選一款公仔，免費送給她，但樓主最後「都冇要到」。

帖文引發熱烈迴響，不少網民批評該女子懷疑偷竊公仔，卻仍強詞奪理，有教壞子女之嫌：「真係好肉酸！」「公仔一個，何必以身犯險？教壞咗個女第日偷嘢，今次無事，下次啲人揸正做個女就留案底了，為乜呢？」「痴線...人哋打開門做生意㗎...咁好多嘢都會去堆填區，你咪樣樣都偷，教壞小朋友。」

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