職場健康｜29歲高學歷銀行女職員疑因請婚假遭「職場霸凌」　不堪精神壓力輕生亡

【女碩士/霸凌/跳樓/撫恤金】內地一名外國名校畢業的29歲女碩士生於婚前突然跳樓身亡，其母後來向女兒任職的銀行提告，並控訴指懷疑女兒因結婚請假，遭主管、同事集體霸淩致輕生。當地法院近日就有關案件判決終告出爐，而涉事的撫恤金金額亦因此曝光。

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綜合內地傳媒報道，安徽一名姓劉女子指其女兒小琳生前疑因請婚假遭領導、同事霸凌後輕生，年僅29歲。劉女士表示，其女小琳畢業於倫敦城市大學，其後又於中國科學技術大學進修，並獲得碩士名銜，然後便於2018年入職中國建設銀行安徽分行。

劉女士透露2023年11月，女兒小琳因為結婚請假關係，與主管出現爭執:

備婚的時候她就要去請假，領導就跟她說不能請，後來就突然叫她整理3年的紙質檔案，又以各種各樣的藉口，跟她談話十多次。

劉女士表示直到小琳去世前一天下午，她的領導陳某還在跟她談話。更駭人的事，女兒出事當天，家裡還接到公司電話，陳某之後曾和小琳父親進行通話，惟20多分鐘後小琳便突然跳樓。而對於小琳家屬的指控，陳某則全盤否認，不但強調與小琳相識不久，沒理由針對小琳，更指事發前的談話只是因為小琳今年為提拔對象，公司需要在系統內操作確認，所以多次向小琳及小琳的父母撥打電話，但小琳母親電話無人接聽，小琳父親則回覆稱小琳在睡覺。

小琳離世後，其家人於是將建行安徽分行、建設銀行和陳某告上法庭，要求支付死亡賠償金20萬元人民幣（約21萬4千港元）、精神損失費8萬元人民幣（約8萬5千港元）。而今年1月22日，根據安徽合肥市包河區法院今年1月22日的一審判決書顯示，判定小琳自殺致死，而被告中國建設銀行安徽分行對其死亡結果「不存在過錯」。不過為安撫小琳家屬，法院判處銀行出於人道主義給付撫慰金28萬元人民幣（約30萬港元）。

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職場健康｜上司發火增加下屬心理負擔

職場上司發火有時會對下屬造成莫大壓力，或是上司在工餘時間交代工作，很多打工仔坦言吃不消。據《TVBS》報道，台灣精神科醫生楊聰財針對職場欺凌的議題，指出上司經常被下屬觸怒，或對下屬情緒失控，可能已經出現情緒爆煲的警訊。然而，上司對下屬發洩負面情緒的行為，有很大可能會對下屬構成職場霸凌，無形中令自己成為加害者。楊聰財提出5大指標，供上司和同事們互相自測：

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職場健康｜7大症狀自測職場健康

上述5項如果經常出現，身為上司就要加倍留意自身的精神健康。楊聰財指出，若每天或每周多次因小事發怒，已超出正常範圍。若情緒失控導致同事害怕、團隊士氣低落或團隊合作受損，甚至發現無法抑制情緒爆發，很大可能是情緒調節出現困難，應立刻求醫。

楊聰財補充，除了行為上自測，亦可從症狀上評估精神狀況，若出現以下7大症狀，必須正視自身心理健康：

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自殺先兆｜9大輕生警號

香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士（Paul）曾在受訪時表示，每人都會有負面情緒，故自我覺察和排解很重要，身邊人的觀察亦是關鍵。他強調，細心留意生活細節，可及時阻止輕生行為；若情況未有改善，建議尋求專業協助。

以下綜合9大警號，可洞察自殺先兆：

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