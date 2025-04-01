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英基學費｜英基擬再加學費　中小學平均加4.8%　幼稚園最高加1成【附各分校學費】

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 30 分鐘前

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英基擬再加學費。

英基學校協會宣布，屬下22間學校下學年擬再度加學費，為該會連續第4年加學費，中小學部學費平均加4.8%，兩間私立獨立學校分別加4.8%及5.9%，而5間幼稚園以清水灣分校加幅最高，按年加約1成。

英基學校協會在新冠疫情首兩年凍結學費後，自2022/23學年起每年上調學費，今年已是連續第4年向教育局申請加學費，有關調整有待教育局審批。

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協會昨日（3月31日）向家長發信公布擬上調學費水平。本報翻查發現5間英基幼稚園學加幅較高，介乎6.3%至9.9%，最高是清水灣的英基雅柏國際幼稚園，2025/26學年全年學費擬增至介乎103,000元至119,700元，按年增9.9%；其次是英基烏溪沙國際幼稚園，加幅8.4%，全年學費擬增至111,400元。

學費最貴的是私營獨立學校智新書院，小學（1至6年級）學費擬上調至162,100元，中學（7至13年級）擬增至介乎213,600至215,300元，整體學費加幅為5.9%；啟新書院中小學各級亦計劃加至148,100至195,700元，加幅為4.8%。

英國學校協會屬下22間學校下學年擬再度加學費。（資料圖片）

至於英基其餘15間中小學學費計劃平均上調4.8％，小學部學費將由本學年132,500元，加至139,000元，加幅4.9%；中學部7至10年級（Year 7至Year 10）學費擬由現時173,900元，加至181,100元，加幅4.1%；獲政府資助的中學11年級及12年級（Year 11及Year 12），則擬由152,200元及160,100元，分別增至159,400元及167,600元，加幅約4.7%。

英基行政總裁Belinda Greer在家長信中表示，本港及全球經濟持續不穩，校方財政謹慎，會控制成本，確保家長花的每一分錢都有利學生發展。

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