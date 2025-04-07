菲傭︱工人姐姐受聘半年未上手　僱主力數3宗罪要網友評理

【菲傭／僱主】近日，一在港生活多年的媽媽在社交媒體平台上發布了一則名為「我家菲傭奇葩事」的系列帖子，細數了工人姐姐工作三個月出現的各種離譜事件，直言家裡已經是「兵荒馬亂」。

該女子和丈夫都是職工，育有一個幼女，平日生活在沒有老人幫襯的情況下無法應付，因而需要工人幫助接送、陪伴孩子，完成基本家務。據介紹，該菲傭是通過海外渠道聘請的，「40出頭，是4個小孩的媽媽，曾經也在香港做過一個合約」。但顧主根據她日常的能力情況分析，這些基本信息很有可能是對方編造的。

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菲傭︱錯把獅子頭當魚蛋

帖主最先吐槽的是菲傭的理解能力，覺得和她進行日常對話簡直是「雞同鴨講」，在瑣事上經常能出現出乎意料的差錯。如發帖前一日，帖主午餐想吃公仔麵加兩顆魚蛋，而工人姐姐竟然無法完成如此基礎的料理，把獅子頭當成魚蛋。二者形狀相去甚遠，令該女士覺得離譜至極。

菲傭︱三秒記憶力差錯頻出

面對其他的家務事，該工人同樣處理不當，「要么十件事可以忘記一半，要么就是完全聽不懂人話」。僱主和她溝通時，她頻繁忘記「前情提要」，如家中孩子提起要吃烏東面，女主人已經告知她會稍後去買來自己做。但半個小時之後，工人姐姐卻用了其他面做晚餐，全然不記得之前的對話內容。

菲傭︱把髒衣服疊好放衣櫃

最讓這家人覺得無法理解的是該工人時常把穿過的髒衣物疊好放回衣櫃，如此行為堪稱奇葩，帖主直呼「不生氣也是一種修行」，寬慰自己這是「人類的奇葩行為」。

家中每個人的衣櫃，都放有幾件已經穿過的衣服，未經清洗晾曬，就又被整齊疊好放回。此舉讓人摸不著頭腦，女主更是近日才發現，「不詳的預感」驅使她對工人的能力愈加不放心，恐出現更多差錯。

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菲傭︱網友：炒菲傭不要猶豫

在評論區，無數網友分享出了自己作為僱主親身經歷的更多奇葩事件：工人借高利貸、弄丟孩子的琴譜、偷東西、消極怠工等。面對帖主經歷的這些情況，有網友認為應該及時止損，直接告知對方不滿意並開除，否則之後突發情況更多，會搞得自己「措手不及」。

而也有人認為這些瑣碎的差錯可以忽略不計，「我對這種小事容忍度很高」、「換一個也一樣」、「要求太高你會很心累」、「只要求對孩子盡心盡力，品性良好」。帖主目前還在觀察階段，「等我實在接受不了她的蠢就開了，順便在找着有沒有合適的新工人」。

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