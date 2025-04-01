地震自救｜港人外遊9大自救指南　地震身處升降機必做1件事

▲ TOPick整理出9大外遊自救指南，供大家參考。

【地震/外遊/天災/自救】緬甸周五（3月28日）發生7.9級地震，甚至牽連泰國曼谷，此前網上亦流傳預言指7月可能發生大地震。由於香港並非地震帶，港人普遍對地震認知有限，TOPick就整理出9大外遊自救指南，供大家參考。

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外遊自救｜港人外遊9大自救指南

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1. 善用求助電話號碼

本港入境署及內地外交部皆有設立24小時求助熱線，供香港居民及中國公民在境外遇事時求助。另外，外遊時如遇上緊急情況，亦可使用免費的國際求救電話號碼，以獲得當地緊急救援機構的即時協助。

香港入境事務處「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線：+852 1868

港人如在境外，包括內地，遇上事故或天災，可致電求助。

中國外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心24小時熱線：+86 10 12308。

該號碼為中國公民在海外遇事時及時提供專業的指引和幫助；中心也會根據實際情況及需要，把香港居民的求助個案轉介入境事務處的「協助在外香港居民小組」跟進。

國際求救電話號碼：112

如在旅途中遇上緊急情況，可撥打國際求救電話號碼112求助。只要流動電話有電，並且接收到任何流動網絡訊號，即使沒有插入SIM卡，亦能夠免費撥打112，該電話號碼的語音應答系統會將來電轉駁至所在國家的緊急救援電話中心，以便提供即時協助。

2. 下載地震防災app

身處外地遇上自然災害難免會感到驚慌失措，可以考慮在外遊前下載地震防災app，以備不時之需。

台灣防災appKNY｜台灣天氣.地震速報

「KNY台灣天氣.地震速報」提供全面的天氣及災害資訊，地震發生時亦會即時發出語音警報，用戶可自行設定需發出提醒的地震級數，以免在睡夢中錯過警示。有台灣網民曾分享，表示在花蓮地震發生前30秒便已收到此APP的警報，大讚好用。

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台灣防災app｜中央氣象署E - 地震測報

這款應用程式由台灣中央氣象署推出，提供即時地震及海嘯資訊，會發出警報聲音、文字或影像提醒，並詳細列出地震時間、震央地點、地震規模與深度、各地震度等。

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台灣防災app｜臺北市行動防災

這款應用程式由台北市政府推出，提供最新天氣資訊，包括雨量、水情及颱風警報，以及醫療院所、防災公園及防災地圖等緊急避難資訊，方便用戶掌握即使災害情況。

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日本防災app｜防災速報

這款應用程式由日本Yahoo推出，可因應用戶手機或自訂所在的日本位置，提供地震、海嘯、暴雨等災害資訊和避難指示。當災害發生時，會即時推送訊息，並發出警報聲提醒用戶，程式亦附有災害地圖，用家可搜尋所在位置附近的避難場所。

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日本防災app｜Yurekuru Call

「Yurekuru Call」（ゆれくるコール）為用戶提供最新的災害資訊，一旦發生地震，會顯示倒數計時，並發出警報提醒。此應用程式亦會以地圖顯示日本各地地震情況，方便用戶逃生。

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日本防災app｜Safety tips

此應用程式由日本觀光局推出，專為外國遊客而設，提供地震速報、海嘯警報及其他日本國內氣象警報等資訊，並透過多個實用功能，例如疏散處理流程圖表等，告知用家在目前情況應採取的行動。此APP支援中文、日文、英文等多達15種語言，方面身處日本的遊客使用。

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全球防災app｜地震訊息

此應用程式提供世界各地最新地震資訊，涵蓋全球23個地點，方便用第一時間接收最新地震訊息，同時亦可查閱各地的地震歷史數據。

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3. 保命3步驟

地震發生的時候最重要的就是保護頭部、頸部避免受傷，應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作。根據理工大學護理學院出版的《地震自救手冊》，市民可選擇躲在堅固的木餐桌下，並用手抓緊檯腳，免地震期間身體外移；如身處睡房則可躲在床下，又或是主力牆的牆角，但切記不可選擇接近窗戶的牆角，因為窗門玻璃有機會被地震震破，導致受傷。

4. 盡量避開雜物較多的空間

《地震自救手冊》指出，如市民在地震發生時位於室內，洗手間會是較為安全的避震處，因洗手間內的垂直管道會減低其完全塌陷的可能性。由於客廳裏擺放雜物較多，例如電視、音響組合、吊燈等，貯物室所放的物品則較容易在地震中倒下，所以並不安全。

5. 身處升降機應按下所有樓層按鈕

如果地震發生時身處升降機內，應即時按下所有樓層按鈕，儘快離開升降機。除非發生地震時身處一樓，馬上便能到達地面，否則不應刻意到地面或回到所住樓層才出去。若市民被困升降機，應按警鐘求救，不要大聲呼喊，以免浪費精力。

6. 切記關火 忌用火照明

根據《地震自救手冊》資料，地震過後最令人擔心的是火災，因此發生地震時如身處廚房、正在下廚，應第一時間把煮食爐關掉並離開廚房。此外，為免引起火災，無論如何都不可以用明火來照明，若沒有電筒，就只好摸黑前進。

7. 身處戶外應逃往空曠地方

地震期間應第一時間離開大厦林立的位置，而人多聚集的地方亦很危險，有機會在驚惶失措的情況下出現互相踐踏，引起「人踩人」意外。此外，由於電話亭並非堅固建築物，易有倒塌危險，因此不應作為避震地點；同一原理，市民亦不應利用燈柱、路牌等物作為庇護，在戶外最好找個空曠地方躲避。

8. 身處海邊應迅速向高處跑

地震後有可能會出現海嘯，如市民身在海邊，突然感受到地震，應盡快奔離岸邊，往高處躲避；尤其是當海水突然退卻、甚至比潮退更快時，代表海嘯隨即出現，必須儘快逃生。

9. 被困切勿盲目呼救

如果不幸被困在廢墟中，可用手帕或其他衣服布料護住口鼻，切記保持體力，不要盲目地大聲呼救，因為那可能使人吸入大量有害灰塵。用硬物敲打門、金屬管道、喉管或牆壁來傳訊，往往比人聲更有效果。

更多相關報道：遊日注意︱日本最新估算南海海槽大地震恐致近30萬人死亡損292兆日元 764市鎮面臨至少3米海嘯

同場加映｜日本4地區出現大地震先兆

曾在東京大學、京都大學研究地震預測的專家佃為成指出，地震活動頻繁的地區，如果某段時間內地震次數銳減，出現「靜穩化」現象便需小心，因為「靜穩化」往往視是大規模地震的先兆，如日本的新潟縣就有此現象。新潟過去曾發生如1995年規模7.3阪神大地震，因此專家指2025年仍須高度關注。

除此之外，靜岡縣燒津市與沼津市近期出現地下水溫升高與水位異常的現象，專家推測與南海海槽的活動有關，可能是巨大地震的前兆。

另外，關東地區千葉縣北西部，為太平洋板塊與菲律賓海板塊碰撞區域，自2021年發生規模5.9地震以來，地震次數持續上升。若這裡發生規模7以上地震，可能成為「直接襲擊首都的地震」，需特別警戒。

東京都青梅市至立川市、府中市的立川斷層帶，有發生規模7.4地震的高潛力。這個斷層帶過去一、兩千年間前未發生大地震，專家提醒，未來活動的可能性不可忽視。

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地震保命5招

香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」，包括若身處室內者應躲在堅固家具下，並要遠離玻璃或容易墜下嘅物件；身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地；謹記勿從高處跳下，因這是地震災害造成傷亡的最要原因；而若被埋在瓦礫下不能掙扎，切忌大聲呼叫，應用敲擊聲或吹口哨求救；同時也應盡量遠離海岸，如遇地震或海嘯，須向高地逃走。

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地震23項必備物品

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