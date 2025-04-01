凍齡靚媽｜45歲TVB主播離巢風采不減凍齡有方　黃珊9年前「少女相」被翻出震撼網民

▲ 45歲TVB主播黃珊離巢風采不減凍齡有方，9年前「少女相」被翻出震撼網民。

【新聞主播/黃珊/凍齡】TVB新聞部首席主播黃珊在社交平台發文，正式宣布離開工作多年的無綫新聞部，結束近20年的傳媒生涯。她在文中感性寫道：「如今暫別鎂光燈下，未來的日子裡，我會懷著好奇與謙卑的心，繼續發掘那些尚未被訴說的故事。」雖然未有明確透露去向，但字裡行間暗示將迎接人生新階段。

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凍齡主播黃珊｜暫別鎂光燈 總結傳媒人生

已是2孩之母的黃珊，因一頭清爽短髮兼保養得宜，獲封為「凍齡主播」。近日屢傳黃珊離巢，但當事人一直未有為事件解畫，直到昨晚（31日）黃珊終宣布已離開主播枱，並發文寫道：「如今暫別鎂光燈下，未來的日子裡，我會懷著好奇與謙卑的心，繼續發掘那些尚未被訴說的故事，並好好細味沿途風光。縱有不捨，也要捨得，感謝一路上的見證與陪伴。」完美總結了她的職業生涯。

而黃珊最後一句「這段時間已找回些鬆弛感，讓子彈飛了好幾回，是時候再出發了」，可見她休息了一段時間，現在準備重新投入工作。

凍齡主播黃珊｜清爽短髮 中女典範

黃珊畢業於香港浸會大學傳播系後，曾任港龍空姐，2004年進入有線新聞，後轉戰亞視、鳳凰衛視，2015年加入TVB新聞部成為王牌主播。憑藉專業形象和保養得宜的外表，她被封為「凍齡主播」，更被視為「中女典範」。

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凍齡主播黃珊｜生命轉折點：愛犬離世觸發反思

今年2月，黃珊在社交平台發長文悼念離世愛犬Monkey，文中「最近好像陪伴你不夠」的自責，被視為她重新思考人生優先順序的關鍵。網民猜測，這可能成為她決定離巢的轉捩點。此外，她曾透露受父親離世影響，萌生退休後擔任喪禮義工的念頭，認為這是「服務者的福氣」。

凍齡主播黃珊｜忘記年齡的人生哲學

雖然黃珊已踏入「中女」行列，不過年齡從來未有阻礙她的事業，反而被網民視為「中女的典範」，黃珊向來不避諱談論年齡話題，她幽默表示：「坦白說這幾年，經常忘記到底是四十幾，不是刻意逃避，是四十多還是五十，都沒有差吧。不用拼命的，做裡外都「逆齡」的人，活在當下，做合乎年紀的事，便能活出自己了！」

她更引用楊紫瓊的金球獎感言自勉，強調「活在當下，做合乎年紀的事，便能活出自己」的態度，成為許多女性的榜樣。

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凍齡主播黃珊｜烘焙高手顯母愛

近日網民翻出她2016年的烘焙舊照，當時36歲的她少女感十足，如今45歲更添成熟韻味，獲讚「比從前更美」。私下熱愛烘焙的黃珊，不僅為自己的蛋糕作品開設IG專頁，2023年時還為13歲大女兒親手製作生日蛋糕，展現「女主播」之外的溫柔母愛一面。

網民紛紛留言祝福：「感謝多年專業報道，期待新領域繼續發光！」無論未來走向如何，這位「凍齡主播」的精彩人生，勢必繼續綻放異彩。

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