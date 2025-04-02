天價電費｜港漂女生收到「天價」電費賬單　使用呢個機器2個月費用近5位數

▲ 港漂女生收到「天價」電費賬單，使用呢個機器2個月費用近5位數。

【電費 / 賬單 / 暖氣】通常來說，由於夏季天氣炎熱，冷氣機需要常開，每月的電費要比冬季高處不少。然而，近來有港漂女生在小紅書發帖，指自己今年1至2月底電費竟將近5位數，令她大為震撼，猜測可能是與使用1個機器有關……

天價泊車費｜車場出通告尋未交款車主 欠泊車費最高3年逾xxx萬元

天價電費｜女生2個月電費$9,177

樓主家中有2個人、2隻貓及1隻狗，她以「看清楚！清楚！清楚！電費賬單！心已死」為題發帖，感嘆收到的電費賬單金額之高，「我卻是承認，這是一個連呼吸都要花錢的地方…」。

據賬單可見，樓主由上年12月25日至今年2月25日兩個月以來，用電度數為4,766，費用為7,082元，加上燃料調整費、扣除政府補貼，應繳電費總數為9,177元；從賬單中還能看到，上兩個月樓主所用電費為4,614元，亦不算少。

樓主猜測電費高的原因可能是由於使用恆溫葉片式電暖器，且長時間一直使用，「這個大電阻可能比空調還浪費電」。

▲ 樓主家2人居住，兩個月電費為9,177元。（取自小紅書）

天價電費｜網民驚呼：誇張！ 猜測女生住超大豪宅

網民看過賬單後驚呼離譜，稱：「我一家三口加埋煮食都是用電，每期單只交1,100左右」、「你好誇張，我屋企開足兩個月冷氣都係3,000，會唔會有人偷電」、「我們家三個人，這幾個月平均一個月50-60」。

另外，更有留言指：「兩個月就用四千多度電，不是商用就是有問題發生，包括但不止於電器老化、被偷點、讀錯表等等，有需要可以檢討下或者跟電力公司反應要求檢查」。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

不過，有人猜測電費如此高的原因是樓主家面積較大，「我只能猜這是豪宅用電量吧」、「住好大間別墅？」、「按金1,800已經顯示不是一般單位，一般家居一千元以下，估計這賬單係超大豪宅或商舖」、「我朋友家2,000+呎，因為家裡收藏了很多古董，所以家裡抽濕機24小時開著，一期兩個月賬單5k左右，估計你家5,000呎左右」；不過，樓主否認自己家面積有5,000呎左右。

詐騙短訊｜「香港水務」發訊息催交逾期水費 女子中招被騙走1.5萬元

小紅書｜高才通女子出國忘交香港電話費 被追收高價費用靠一招豁免

公屋富戶｜公屋停車場停泊300萬「天價靚車」 目擊者：又話要清理公屋富戶嘅？

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】