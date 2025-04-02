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天價電費｜港漂女生收到「天價」電費賬單　使用呢個機器2個月費用近5位數

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撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

最後更新： 57 分鐘前

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熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

港漂女生收到「天價」電費賬單，使用呢個機器2個月費用近5位數。

【電費 / 賬單 / 暖氣】通常來說，由於夏季天氣炎熱，冷氣機需要常開，每月的電費要比冬季高處不少。然而，近來有港漂女生在小紅書發帖，指自己今年1至2月底電費竟將近5位數，令她大為震撼，猜測可能是與使用1個機器有關……

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天價電費｜女生2個月電費$9,177

樓主家中有2個人、2隻貓及1隻狗，她以「看清楚！清楚！清楚！電費賬單！心已死」為題發帖，感嘆收到的電費賬單金額之高，「我卻是承認，這是一個連呼吸都要花錢的地方…」。

據賬單可見，樓主由上年12月25日至今年2月25日兩個月以來，用電度數為4,766，費用為7,082元，加上燃料調整費、扣除政府補貼，應繳電費總數為9,177元；從賬單中還能看到，上兩個月樓主所用電費為4,614元，亦不算少。

樓主猜測電費高的原因可能是由於使用恆溫葉片式電暖器，且長時間一直使用，「這個大電阻可能比空調還浪費電」。

樓主家2人居住，兩個月電費為9,177元。（取自小紅書）

天價電費｜網民驚呼：誇張！　猜測女生住超大豪宅

網民看過賬單後驚呼離譜，稱：「我一家三口加埋煮食都是用電，每期單只交1,100左右」、「你好誇張，我屋企開足兩個月冷氣都係3,000，會唔會有人偷電」、「我們家三個人，這幾個月平均一個月50-60」。

另外，更有留言指：「兩個月就用四千多度電，不是商用就是有問題發生，包括但不止於電器老化、被偷點、讀錯表等等，有需要可以檢討下或者跟電力公司反應要求檢查」。

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不過，有人猜測電費如此高的原因是樓主家面積較大，「我只能猜這是豪宅用電量吧」、「住好大間別墅？」、「按金1,800已經顯示不是一般單位，一般家居一千元以下，估計這賬單係超大豪宅或商舖」、「我朋友家2,000+呎，因為家裡收藏了很多古董，所以家裡抽濕機24小時開著，一期兩個月賬單5k左右，估計你家5,000呎左右」；不過，樓主否認自己家面積有5,000呎左右。

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