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愚人節限定美食｜Pizza Hut菠蘿世一批　限定4月1至3日醒胃登場

休閒消費

發布時間： 1 小時前

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熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

今日愚人節，Pizza Hut唔係整古你，真係特意研發並推出菠蘿世一批，為大家帶來開胃驚喜。

菠蘿一直是Pizza Hut的招牌薄餅配料，去年推出堂食免費追加菠蘿大受歡迎，足見港人對菠蘿作為薄餅配料的狂熱！

今日愚人節，Pizza Hut唔係整古你，真係特意研發並推出菠蘿世一批，為大家帶來開胃驚喜。菠蘿世一批以趣致菠蘿造型吸引眼球，批底上鋪滿增量菠蘿及煙肉粒，配合醒胃惹味的全新菠蘿沙律醬配方，絕對是中午辦公室聚餐或晚上親友聚會的開胃「打卡」首選。

想歎菠蘿世一批？僅限今日至4月3日，於Pizza Hut網站及應用程式、港澳門市及外賣平台有售，售價由$99起。

Pizza Hut 於今天快閃灣仔及中環多個「食lunch長龍黑點」，免費派發逾300個有迷你菠蘿世一批的必勝便「檔」。

為讓大家有機會率先品嚐菠蘿世一批，Pizza Hut 於今天快閃灣仔及中環多個「食lunch長龍黑點」，為各位正在等位食Lunch 的上班族送上逾300個內有迷你菠蘿世一批的必勝便「檔」，免卻大家排隊等位、等外賣之苦，輕鬆品嚐Pizza Hut一人餐的滋味。

上班族即場試食，免受等位食Lunch之苦。

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