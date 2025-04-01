電動渡輪｜首艘電動渡輪下周一試行4班次載客　來往北角及紅磡、九龍城

▲ （環境及生態局FB圖片）

本港第一艘電動渡輪「新明珠39」昨日（3月31日）上午首度試行載客，行走北角、紅磡及九龍城，下周一（7日）會再試行載客。第2艘電動渡輪「香港水上的士28」則預計於今年第2季開始首階段不載客試驗。

環境及生態局昨在社交平台表示，「新明珠39」為電動渡輪先導試驗計劃下由香港特區政府全額資助的第一艘電動渡輪，由新渡輪服務有限公司營運，現正進行第2階段測試，循序漸進以額外航班形式或在非繁忙時段試行載客。

「新明珠39」下周一暫定行走班次：

北角至紅磡：上午10時23分開出

紅磡至北角：上午10時35分開出

北角至九龍城：上午10時47分開出

九龍城至北角：上午11時05分開出

視乎試行進度，每周的載客日數會逐漸增加至每周行走3天，每日往來北角至紅磡及北角至九龍城各2程。

第2艘電動渡輪亦快將到港，由富裕小輪有限公司營運的電動渡輪命名為「香港水上的士28」，將行駛尖東、西九龍、灣仔及中環。「香港水上的士28」已於今年2月21日在廣州南沙下水，並將於下個月運到香港作測試，預計於今年第2季開始首階段不載客的試驗。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】