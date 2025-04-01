傳統名校︱英華女學校首位男校長關翰章退休 舊生祝慧勤返母校任新校長9月履新

▲ 英華女學校校長關翰章榮休，舊生祝慧勤返母校接任新校長9月履新。

【英華女學校/中西區校網/傳統名校】擁125年歷史的傳統名校英華女學校在校網張貼公告，校長關翰章將在本學年（2024/25學年）完結後榮休，將由曾在英華女校就讀的舊生祝慧勤接替，將於今年9月起出任英華女校校長一職。

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▲ 英華女學校校長關翰章與祝慧勤一同出席校慶活動。(學校提供)

校網同時上載校監蘇成溢在3月29日發出的信函，交代祝慧勤的任命，透露她是學校舊生，同時曾在英華女校任教。信函介紹，她曾在其他學校出任副校長、英文及英國文學科主任等職務，形容她能為培育年輕人貢獻，亦有傑出的領導能力。蘇成溢又在信函感謝關翰章過去36年的服務。校網亦上載祝慧勤致英華師生、舊生等的信函，表示感謝關翰章過去36年的服務。

▲ 關翰章校長服務英華36年。

祝慧勤撰文:追隨兩位校長的腳步

而接任校長的祝慧勤在校網撰文，提到感激可重返英華社群，並感謝關校長服務學校逾三十載，亦感激前校長李石玉如過往樹立了榜樣。她將會追隨兩位校長的腳步，承擔起這新的責任。她承諾堅持基督教價值和教育原則，她堅信培養不僅在學業追求上，而且在人格發展上。渴望幫助英華學生實現僕人領袖精神－「非以役人，乃役於人」及成為有能力卻又謙遜的未來領導者。

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關翰章校長:服務英華36年充滿挑戰

服務了英華36年關校長早前在中一入學簡介會尾升時，向在座的家長及準備升小的女生分享自己最後一場主持的感受，當時他以8個字總結榮休感受，「沒有最好，只有更好」。而關校長在36年當中任職校長10年，當時他說「充滿挑戰，重建遷校、2019年社會運動、疫情，但都一一順利渡過，而且都變為很多祝福，老師、家長、校友很多支援，所以他堅信在英華，沒有最好，只有更好」。

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