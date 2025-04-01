屈臣氏優惠｜屈臣氏限時7日送$50現金券　購物加$1換潔廁得

▲ 屈臣氏限時7日送$50現金券，購物加$1換潔廁得。

屈臣氏（Watsons）推出新一輪$1換購禮品優惠。凡於屈臣氏買任何產品滿指定金額，只需加$1便可以換購特定的禮品，或領取$50現金券，立即睇睇換購詳情！

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屈臣氏優惠｜加$1換潔廁得／$50現金券

由即日起至4月6日，易賞錢會員於指定屈臣氏門市買任何產品滿$199，便可加$1換購「潔廁得 強效威力潔廁液香孖裝」，或換領「$50屈臣氏健康產品優惠券」，優惠券可於4月6日或之前購買健康產品滿$388時使用。

▲ 屈臣氏送$50現金券，$1換潔廁得。

屈臣氏優惠換購詳情

日期：2025年3月31日至4月6日

優惠1：加$1換購指定禮品

優惠2：$50屈臣氏健康產品優惠券

指定門市名單：【按此連結】

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