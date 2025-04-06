手機電池｜快充不會縮短手機電池壽命？　專家指3種行為才是最大原因！

▲ 快充不會縮短手機電池壽命？ 專家指3種行為才是最大原因！

【手機電池壽命/手機電池保養】想手機用得耐啲，電池壽命非常重要，不少人擔心手機快充會縮短電池壽命，不過有日本專家指出，快充並不是導致電池續航力的主要原因，想iPhone電池壽命延長就要注意3點！

手機電池｜3大原因縮短手機電池壽命

日本網頁《All About》專欄作家「ばんか」指使電池壽命縮短有3個主要原因：

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縮短電池壽命原因｜1.充電循環次數

ばんか表示，快充並不是影響電池壽命的主因，因為充電過程中的某些行為，使手機過熱，以加速電池老化。充電循環次數是影響電池壽命的主要原因，每次完成充電後也會令電池容量稍微下降。以iPhone為例，快充可以使電量在30分鐘內充至50%，但由80%至100％的速度會自動減慢，以減低對電池的負荷，因此快充所產生的影響可以忽略。

縮短電池壽命原因｜2.擺放環境的影響

長期將手機放置於太冷或太熱的地方，會導致電池加速老化，部分人會以不恰當的方法助手機降溫，如使用冷塊降溫，但這只會使手機內部出現水氣，弄巧反拙。

縮短電池壽命原因｜3.手機過熱

他亦表示，充電時使用手機容易使電池過熱，若手機放在床上充電，被被鋪或枕頭蓋著導致過熱，又或在太陽直射的環境下充電，也會損害電池，縮減壽命。

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手機電池｜充電必須選對充電器

ばんか補充，若然想快充發揮至最大功效，便要選對功率的充電器。以iPhone為例，支援的最大電壓為30W，若配合高功率的充電器，充滿電的時間約需1.5小時。如果使用低功率，如5Ｗ的充電器，便需要4小時，不過他提醒，充電器必須選擇有品牌認證的快充電線和插頭，才可以避免過度充電。

同場加映：專家指手機1充電習慣極傷電池 iPhone咁設定即可延長電池壽命

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手機電池｜切勿過度充電

最後專家表示，合理使用手機才是最重要，如果手機電量低至20%以下，或經已顯示紅色的10%才去充電，會帶來負面影響。當然也不要長期插著電源充電，讓電量維持至很高或很低，這也會縮減電池壽命。

資料來源：ばんかのガイド記事一覧 All About

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