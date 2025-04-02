校園直擊︱梁潔華小學體驗飲茶文化　學生模擬茶樓情景認識傳統習俗

▲ 梁潔華小學體驗飲茶文化，學生模擬茶樓情景認識傳統習俗。

【順德聯誼總會梁潔華小學/將軍澳/資助學校】為讓新一代小朋友認識香港這個特有的傳統文化，位於將軍澳的順德聯誼總會梁潔華小學早前舉辦「潔華茶居」飲食文化體驗，讓學生學習飲茶的基本禮儀、認識傳統點心，參觀三棟屋博物館，感受中國傳統文化等活動。校長尹少琴表示，冀透過活動讓學生能在輕鬆的環境下，深入學習及感受「老香港」的飲茶文化和當中禮儀。

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梁潔華小學在上月的全方位學習周，將學校化身為「潔華茶居」，STEAM Room變身為茶樓，讓學生可以一睹七八十年代的香港飲茶文化。尹校長稱，學生透過學習「老香港」飲茶的傳統禮儀，例如認識叩茶禮，明白別人以茶壺為自己斟茶時，以手指輕敲桌面表示感謝的習俗；以及認識在茶樓常見的點心如蝦餃、燒賣、叉燒包、腸粉等。

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飲茶是一家人或是與親友聚在一起的好時光，更是蘊含「長幼有序」的中國傳統思想。尹校長稱，學校在學習周期間，特別帶領學生參觀極具傳統文化的三棟屋博物館，深入認識「長幼有序」的優良價值觀；而學生在「潔華茶居」亦會化身茶樓樓面或茶客，模擬茶樓的情景，讓學生更投入茶樓文化的體驗。她稱，整個學習體驗壓軸的重頭戲，是學生化身為「點心盒設計大師」，為日常在校園照顧他們的家長義務導師設計一個健康的點心盒。

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為了令更多小朋友認識「飲茶」文化，順德聯誼總會梁潔華小學在4月12日舉行開放日「校園樂繽紛」時，將展示由學生設計極具創意，又健康的點心盒。開放日當天，設有課業展覽、課堂小遊戲、攀石體驗及學生分享講座等活動，供到場家長及幼稚園學生參與。

▲ 順德聯誼總會梁潔華小學在4月12日舉行開放日「校園樂繽紛」。

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