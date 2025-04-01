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2025DSE｜文憑試筆試開考涉近4000名視藝科考生　考生稱能順利用「報到易」簽到

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

2025年中學文憑試（DSE）筆試今日開考，由視藝科打頭陣，涉近4000人報考。（朱永倫攝）

今年中學文憑試（DSE）筆試今日（1日）開考，首場考試為近四千人報考的視覺藝術科。在觀塘一個試場，多名考生稱能使用「報到易」應用程式簽到，過程順暢，試場主任表示沒有考生未能使用報到易簽到，考試過程期間學校亦與考評局透過網上會議保持聯繫以應對突發情況。

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根據考評局去年12月公布資料，今年文憑試視藝科共有3990名考生報考。考生鄺同學表示，因生怕遲到，今晨提早一小時到達試場，形容今日報到易程式運作順暢，「都係打開電話（程式）掃code，冇話好似舊年聽返嚟用唔到咁樣。」鄺同學認為，今日考試不算難，以平常心面對，但坦言今年考生人數增加，令他擔憂競爭加劇，「知道自己成績不太好，會怕入不到心儀學科。」

另一名考生龍同學亦表示，報到易運作順暢，「不過可能因為今日應考人數少」。對於今日開考首科筆試，他坦言表現不太好，預計可能只有第2、3級成績。

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觀塘慕光英文書院的試場主任鄔景聰表示，今日共有45名考生在該校應考，所有考生均能透過報到易簽到。他提到考評局今年有就報到易進行演練，考試期間學校與考評局透過網上會議連繫，以應對突發情況。

（左起）慕光英文書院視藝科試場主任鄔景聰、校長張永豐，以及該校視藝科主任黃思琪。（朱永倫攝）

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