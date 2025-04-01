周杰倫演唱會︱假FB專頁冒充主辦方聲稱可代訂門票　寶輝娛樂報警處理

周杰倫6月27日至39日將在啟德體育園主場館開演唱會，近日出現假售票網站。主辦單位寶輝（中國）娛樂昨日（3月31日）在社交平台發聲明，指有騙徒在Facebook及其他媒體假冒公司的網頁，企圖騙取市民購買演唱會門票。主辦方已就事件向警方報案。

主辦方早於去年12月發售優先門票，加推門票則於上周六（3月30日）發售，門票全數迅速售罄。寶輝娛樂指，有騙徒在Facebook及其他媒體，透過虛假網頁連結冒充其公司，聲稱可以預訂周杰倫演唱會門票。

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據主辦方發布的圖片，騙徒製作的虛假專頁，與寶輝娛樂專頁幾乎一模一樣，包括圖片及簡介資料。市民需細心留意讚好數目、追蹤人數及網頁連結，才能判斷專頁的真偽。

主辦方強調並沒有提供任何預訂演唱會門票的途徑。公司提醒市民提高警惕，切勿向提供任何個人資料及金錢；並提醒切勿在非官方售票平台或不明人士處購買演唱會門票，如有任何最新消息，寶輝娛樂將透過官方社交媒體公布。

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