ETech試玩｜POCO F7系列登陸香港　遊戲操控＋相機體驗再升級　「性價比之王」當之無愧？

小米子品牌POCO較早前在新加坡發布2025年旗艦手機系列，帶來兩款新手機：POCO F7 Pro與F7 Ultra。而終在今（2日）POCO就宣布，兩款搭載Android旗艦級芯片的新機將登陸香港，前者最平$3,339可以入手、後者則為$4,499起。記者近日亦搶先體驗，兩款堪稱「性價比之王」的手機，到底如何以中階機價錢，玩到旗艦手機的規格？

手機大戰｜小米子品牌POCO推新手機F7 Ultra 搭Snapdragon 8 Elite芯片主打高性價比旗艦

上手試玩｜小米POCO X7 Pro開箱試玩 中階價位就可流暢打機兼玩多款AI生成功能

記者近日就搶先開箱POCO F7 Pro，同時也上手試玩了一下POCO F7 Ultra。兩款手機的手感都沒有太大分別，畢竟兩款手機都是搭載6.67吋平面2K Flow AMOLED屏幕；只是最大的是F7 Pro屏幕採用 Gorilla Glass 7i玻璃作保護，F7 Ultra則使用POCO Shield Glass。

不過，規格方面則有點分別，POCO F7 Pro採用了高通Snapdragon 8 Gen 3處理器，採用LiquidCool 水冷技術4.0，搭配3D雙通道環形冷泵散熱系統，提升散熱效能。記者也嘗試用POCO F7 Pro玩「絕地求生PUBG」，基本上都沒有什麼可以挑剔，不論是畫面流暢度、遊戲中觸控反應都相當理想。就算玩得耐，手機也不會過熱，而且計算一下，平均玩每一局，電量也只是下跌約5%，效果也尚算不錯。

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當POCO F7 Pro都已經如此強勁，搭載高通最新Snapdragon 8 Elite芯片的POCO F7 Ultra，當然更為強大。其CPU與GPU效能較前代提升45%及44%，安兔兔跑分衝破284萬！F7 Ultra更整合VisionBoost D7顯示芯片，透過「2K超分技術」與「Smart Frame Rate」可以將《原神》推升至2K解析度+120FPS流暢運行。

除了效能不一樣，今次兩款新機最大的分別，相信就是相機方面。F7 Pro在主相機採用5,000萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素的超廣角鏡頭。但F7 Ultra則宣稱是搭載POCO系列機種迄今為止最先進的影像系統，其中包含標準鏡頭採用5,000萬像素1/1.55吋光影獵人800感光元件，支援OIS；再搭配一個3,200萬像素超廣角鏡頭、以及5,000萬像素2.5X OIS浮動長焦鏡頭，支援微距拍攝。主相機總計涵蓋8個經典焦段，藉此提供更高拍攝靈活性。記者在試影時，都感到驚喜，以這個價位的手機，相機都能夠捕捉到不少細節，確實有點意外，今次F7 Ultra相機效能絕對稱得上是旗艦級。

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總括而言，今次F7 Pro最平$3,399、連高規格版本的F7 Ultra$4,499就可以入手，能夠用得到旗艦級數的規格效能、相機，絕對是超高性價比！

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值得一提的是，兩款手機將於今晚8時起開放預訂，8日正式發售。在預訂期間，購買手機亦將會送Xiaomi自帶線行動電源10000 165W，詳細資訊可參考Xiaomi官網。