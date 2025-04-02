  • 23°C
香港時間：202542日 (三) 13:35

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

ETech試玩｜POCO F7系列登陸香港　遊戲操控＋相機體驗再升級　「性價比之王」當之無愧？

港聞

撰文： 曾曉汶

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

小米子品牌POCO較早前在新加坡發布2025年旗艦手機系列，帶來兩款新手機：POCO F7 Pro與F7 Ultra。而終在今（2日）POCO就宣布，兩款搭載Android旗艦級芯片的新機將登陸香港，前者最平$3,339可以入手、後者則為$4,499起。記者近日亦搶先體驗，兩款堪稱「性價比之王」的手機，到底如何以中階機價錢，玩到旗艦手機的規格？

手機大戰｜小米子品牌POCO推新手機F7 Ultra　搭Snapdragon 8 Elite芯片主打高性價比旗艦

上手試玩｜小米POCO X7 Pro開箱試玩　中階價位就可流暢打機兼玩多款AI生成功能

記者近日就搶先開箱POCO F7 Pro，同時也上手試玩了一下POCO F7 Ultra。兩款手機的手感都沒有太大分別，畢竟兩款手機都是搭載6.67吋平面2K Flow AMOLED屏幕；只是最大的是F7 Pro屏幕採用 Gorilla Glass 7i玻璃作保護，F7 Ultra則使用POCO Shield Glass。

不過，規格方面則有點分別，POCO F7 Pro採用了高通Snapdragon 8 Gen 3處理器，採用LiquidCool 水冷技術4.0，搭配3D雙通道環形冷泵散熱系統，提升散熱效能。記者也嘗試用POCO F7 Pro玩「絕地求生PUBG」，基本上都沒有什麼可以挑剔，不論是畫面流暢度、遊戲中觸控反應都相當理想。就算玩得耐，手機也不會過熱，而且計算一下，平均玩每一局，電量也只是下跌約5%，效果也尚算不錯。

點擊圖片放大
+3
+2

當POCO F7 Pro都已經如此強勁，搭載高通最新Snapdragon 8 Elite芯片的POCO F7 Ultra，當然更為強大。其CPU與GPU效能較前代提升45%及44%，安兔兔跑分衝破284萬！F7 Ultra更整合VisionBoost D7顯示芯片，透過「2K超分技術」與「Smart Frame Rate」可以將《原神》推升至2K解析度+120FPS流暢運行。

除了效能不一樣，今次兩款新機最大的分別，相信就是相機方面。F7 Pro在主相機採用5,000萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素的超廣角鏡頭。但F7 Ultra則宣稱是搭載POCO系列機種迄今為止最先進的影像系統，其中包含標準鏡頭採用5,000萬像素1/1.55吋光影獵人800感光元件，支援OIS；再搭配一個3,200萬像素超廣角鏡頭、以及5,000萬像素2.5X OIS浮動長焦鏡頭，支援微距拍攝。主相機總計涵蓋8個經典焦段，藉此提供更高拍攝靈活性。記者在試影時，都感到驚喜，以這個價位的手機，相機都能夠捕捉到不少細節，確實有點意外，今次F7 Ultra相機效能絕對稱得上是旗艦級。

點擊圖片放大
+5
+4

總括而言，今次F7 Pro最平$3,399、連高規格版本的F7 Ultra$4,499就可以入手，能夠用得到旗艦級數的規格效能、相機，絕對是超高性價比！

點擊圖片放大

值得一提的是，兩款手機將於今晚8時起開放預訂，8日正式發售。在預訂期間，購買手機亦將會送Xiaomi自帶線行動電源10000 165W，詳細資訊可參考Xiaomi官網。

專題影片
ETech試玩｜Xiaomi 15 Ultra 上手玩

專題影片
ETech試玩｜Xiaomi 15 上手玩
網購平台 電玩手遊 手機Apps 科技產品 社交平台 時裝服飾 科技戰 網上購物 市場拓展 人工智能

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

緬甸地震｜3大預言家精準批中緬甸地震　印度神童提醒呢3個月都好危險
緬甸地震｜3大預言家精準批中緬甸地震　印度神童提醒呢3個月都好危險
張國榮離世｜張國榮離世後10年尚在人間？　司徒法正爆哥哥忌辰靈異經歷：佢曾經搵過我兩次
張國榮離世｜張國榮離世後10年尚在人間？　司徒法正爆哥哥忌辰靈異經歷：佢曾經搵過我兩次
急症室最長等候時間（04月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月02日 時間12:05）
凍齡靚媽｜45歲TVB主播離巢風采不減凍齡有方　黃珊9年前「少女相」被翻出震撼網民
凍齡靚媽｜45歲TVB主播離巢風采不減凍齡有方　黃珊9年前「少女相」被翻出震撼網民
天價電費｜港漂女生收到「天價」電費賬單　使用呢個機器2個月費用近5位數
天價電費｜港漂女生收到「天價」電費賬單　使用呢個機器2個月費用近5位數