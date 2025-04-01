東張西望｜北角奇怪男「阿德」當街襲擊女途人　受害人逃跑被辱罵踹鞋跟

▲ 奇怪男「阿德」當街襲擊女途人，受害人逃跑反被爆粗踹鞋跟。

【尾隨 / 騷擾 / 東張西望】TVB節目《東張西望》日前報導，有觀眾爆料稱，在港島東區等的士期間被一名「𥄫女狂徒」阿德緊盯，還特意走近並撞她的背。

了解發現，原來3年期間被他滋擾過的女子就已多達8人，當中有受害者報過警都沒有用。而節目組又收到更多受害事主報料，都是被這位「𥄫女狂徒」騷擾，甚至有人被其追到二樓暫避。

東張西望｜北角奇怪男疑店舖盜竊街邊倒尿液 見美女即狂追尾隨騷擾令街坊憤怒

東張西望｜阿德當街緊追女途人 爆粗辱罵踹鞋跟

在昨日（3月31日）播出的一集《東張西望》中，攝製組捕捉到阿德當街對1名女途人窮追不捨，他一開始尾隨女途人，還當街做出摸下體的舉動；女生發現似被人跟隨便快步逃跑，而阿德亦緊隨其後，最後女神向男途人求助他才作罷。

然而，此時阿德又突然上前，一腳踹向女生的鞋跟，而後邊走邊爆粗辱罵該名女生。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

東張西望｜東區警方跟進事件

節目播出後，東區景區就有關事件作積極跟進，經了解後，於昨日中午陪同跟進涉案人個案的社工到涉案人居所，將涉案人送院檢查，確定涉案人為東區醫院精神科跟進個案，涉案人將轉介至東區醫院精神科作跟進。

警方經深入調查發現，涉案人亦涉嫌與一宗2025年1月於北角區一間便利店發生的店舖盜竊案有關，東區警區刑事調查隊正跟進相關案件，並調查涉案人有否干犯其他案件。

東張西望︱港婦汗蒸幕打卡惹禍滯留韓國8個月回港 被罰近$12萬網民鬧零悔意

月子中心｜內地連鎖月子中心突然倒閉 港媽全款預付逾2萬難追回

東張西望｜「排隊黨」入駐運輸署牌照事務處 代取號/代辦理/佔用空間日賺數千元

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】