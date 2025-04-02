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醫生專欄｜侯鈞翔醫生：嘴唇變紫因為一種行為　致令紅血球無法與氧氧結合

健康資訊

撰文： 侯鈞翔醫生

發布時間： 2 小時前

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侯鈞翔醫生指出，紅唇代表血液循環良好，含氧度高。食煙令紅血球無法與氧氧結合，身體疾病如慢性心肺病，都可以令嘴唇變紫。（iStock圖片）

新年過後，多了一批病人。

所謂「爛口」，就是嘴唇潰爛、唇肉腫脹，一條條直坑傷口，一開口便疼痛不已；吃東西沾到汁液，叫苦不迭「雪雪聲」，一塊塊硬皮，上午剛脫落，下午又起。

其實，大流行之後，都多了這類病人。大部分香港人，飲茶食嘢，就是最普通的社交聯誼，有句話是︰「得閒飲茶」，完整的嘴唇，當然重要。

除了爛口，還會擴散到周邊皮膚，皮膚發炎腫起，除了一對「孖膶腸」唇周圍了一圈，又紅又腫又甩皮，小孩子又如慘慘的小熊貓。

嘴唇是重要的皮膚部位，日常進食、說話也會牽動。各種面部表情，也離不開「動口」，變成「難言」之病。

嘴唇位置非比尋常，是「乾濕」交界，也是「酸鹼交界」︰口水是鹼性，皮膚皮層是弱酸性。而且，這是全身皮膚最薄弱的一環（weakest link），平均皮層會有二十多層細胞，嘴唇就只有四五層，因此能呈現皮下血管狀態。

紅唇代表血液循環良好，含氧度高。食煙令紅血球無法與氧氧結合，身體疾病如慢性心肺病，都可以令嘴唇變紫。

唇炎、唇周皮炎、口角炎，都是形容這個部位的病變不同階段；這個地方，也受到生活習慣很多因素影響。除了要因應的治療方案，病人也受到復發的頻率困擾。

大人打理與日常「用口」習慣息息相關，小孩子年少未必通曉好的照顧習慣，更難護理。

本文原刊於《香港經濟日報》副刊，標題為《「爛口」之病》

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撰文 : 侯鈞翔 醫生

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