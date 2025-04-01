阿茲海默症︱羅志祥66歲媽媽患腦退化　醫生認證1種飲食法助大腦年輕7.5歲 降失智風險35%

▲ 羅志祥66歲媽媽患腦退化 醫生認證1種飲食法助大腦年輕7.5歲 降失智風險35%

【阿茲海默症／腦退化／失智症／羅志祥／麥得飲食】醫生大推一種飲食法預防腦退化！日前，台灣藝人羅志祥驚爆66歲媽媽患上阿茲海默症，引發外界關注。關於如何預防這種疾病，有醫生推薦實行一種特別針對「保護大腦」的飲食方式，堅持5年即可讓大腦年輕7.5歲；甚至只要「做到一半」，也能讓失智風險降低35%。

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羅志祥曝光媽媽近況：每天都是全新的

台灣藝人羅志祥（小豬）自2005年父親因肝癌離世後，便與母親相依為命，母子二人感情相當好。但他日前在社交平台發文，有朋友表示近兩三年和羅媽媽「聊著聊著總覺得哪裡怪怪的 卻又說不上來」。羅志祥對此解釋「因為我媽媽是阿茲海默症患者」：

跟我媽聊上五分鐘，你會發現她可以一而再、再而三，重複同樣的話題，問你一樣的問題，而隔天如果你剛好又遇見她，也許你會驚訝地發現，她的腦海裡像被按下了重新開始鍵，因為對她來說，每一天都是全新的開始。

羅志祥又憶述，早前他帶母親重返夏威夷，那是全家與已故父親最後一次旅行之地，坦言那裡的回憶讓母親稍微激動：「我渴望這段記憶在她腦中留久一點，別被時間橡皮擦抹去。」同時，羅志祥也感慨表示，公開了媽媽的病情後如釋重負，終於不用再亂編理由替媽媽解釋言行；並且希望大家有機會遇見他媽媽時，請不要介意她的異樣，希望大家一樣熱情地跟她打聲招呼、陪她聊聊天：「她一定會很開心。」

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據經紀人透露，羅志祥媽媽其實已患病多年，症狀日趨嚴重。現時羅志祥有時間就會多陪媽媽外出走走，帶她去醫院治療，延緩她病情惡化的速度。

醫生認證1種飲食法預防神經退化

羅志祥透露媽媽患阿茲海默症一事引發外界關注。台北榮總遺傳優生科主任張家銘在Facebook專頁發文，引述2025年《Alzheimer’s & Dementia》期刊的一項十年追蹤研究指出，當血液中的 p-tau217蛋白濃度升高時，即便當下仍無明顯症狀，未來十年內發展為輕度認知障礙甚至失智症的機率高達76%。這也代表失智其實早在症狀出現的十年前，身體就已經在悄悄發出訊號。因此，介入的時間點並不是等病情發生，而是從還來得及的現在開始。

而可以預防的手段，就在每天吃進嘴裡的食物中。張家銘醫生向大家推廣「麥得飲食（MIND Diet）」，是一種專門為了預防神經退化與阿茲海默症所設計的飲食方式，特色是融合了地中海飲食與得舒飲食的優點，但特別針對「保護大腦」這件事做了優化。最重要的是，麥得飲食「很好吃」，而且不難做：

您喜歡的東西，很多都可以吃。

實踐「麥得飲食」5年 大腦年輕7.5歲

張家銘根據美國洛許大學的一項研究指出，只要持續實踐麥得飲食5年，大腦的認知年齡可以年輕7.5歲。即使做不到百分百完美，只要「做到一半」，也能讓失智風險降低35%。

醫生表示，麥得飲食非常「人性化」，允許民衆從生活中最容易下手的地方開始改變，「哪怕只是每天多一點蔬菜、多喝一杯無糖豆漿、或一週多一次吃魚」，都算數。而且，麥得飲食也不需依賴昂貴的進口超級食物，普通的番薯葉、黑豆、秋刀魚、核桃等在地好食材，都完全符合麥得飲食的原則。

還有以下食物的選擇都能被允許：

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同場加映：「麥得飲食法」10大推薦食物

此外，台灣神經內科醫生謝珮甄日前也在個人Facebook專頁發文，指出飲食中有些食物能夠維持記憶力，並可減少腦部受一些自由基氧化。如想預防失智，她同樣推介「麥得飲食法」（MIND diet，全稱Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay），又被稱為心智飲食法，其設計主要目的是幫助維護腦部健康、降低罹患阿茲海默症和其他認知退化的風險。飲食重點在於針對某些對大腦有益的食物，以提升大腦功能，保護神經健康。醫生建議平日可多吃以下10種食物：

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1. 綠色葉菜類

2. 蔬菜類（甜椒、茄子、紅蘿蔔等）

3. 莓類

4. 全穀類

5. 橄欖油

6. 魚類

7. 雞肉

8. 堅果類

9. 豆類

10. 紅酒

同場加映：降低失智症風險4大關鍵

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