藥物回收｜喇叭牌正露丸糖衣A　2批次現異常恐藥效不足　台灣食藥署回收68萬錠

【食藥署／藥品回收／喇叭牌】知名腸胃藥出現問題需回收！台灣食藥署於3月31日發布回收「喇叭牌正露丸糖衣A」的2個批號，因藥錠出現碎裂、主成分含量不足可能影響藥效等原因，將於4月25日前回收。這2批藥品已銷售數量約68萬錠。

最新影片：

根據衛生福利部食品藥物管理署3月31日發布的回收消息，台灣大幸藥品股份有限公司的「喇叭牌正露糖衣錠 SEIROGAN TOI A」，批號41RF2和BS0029，因接獲不良品通報而啟動回收。

藥物回收｜2批次現異常恐藥效不足

食藥署副署長王德原指出，在3月24日接獲台灣大幸藥品股份有限公司的主動通報，表示批號41RF2的藥錠有碎裂情況，而批號BS0029在第32個月的安定性測試中，主成分含量低於檢驗標準下限，可能影響藥效，因此決定啟動回收。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

王德原表示，這2批藥品已銷售數量約68萬錠，食藥署已要求廠商在4月25日前提交調查報告及預防矯正措施。如廠商未依規定進行回收，將根據《藥事法》第91條規定，處以新台幣20萬至500萬元的罰款。

王德原補充說，該藥品為指示藥，主要用於緩解輕微或中度急性腹瀉。廠商仍有其他批號的庫存，且有其他成分的止瀉藥品可供替代。他同時提醒民眾，若對所用藥品有任何疑慮，應盡速就醫諮詢，處方其他適當藥品。同時，請各醫療院所、藥商、藥局協助回收，並立即停止調劑和供應。

同場加映｜日本5大暢銷藥成分副作用

台灣藥劑師花逸修（小花藥師）曾在Facebook專頁發文，解析日本5大暢銷成藥，包括眼藥水、感冒藥、止痛藥、腸胃藥及維他命。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映｜旅行必備10種平安藥

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘曾在Facebook專頁發文，分享自己旅行必備的藥物清單。他習慣每次出遠門旅遊，都會準備一個隨身藥包，應付各種突發狀況。藥物清單如下：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5