  • 19°C
香港時間：202541日 (二) 18:41

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

藥物回收｜喇叭牌正露丸糖衣A　2批次現異常恐藥效不足　台灣食藥署回收68萬錠

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 59 分鐘前

分享：

分享：

熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【食藥署／藥品回收／喇叭牌】知名腸胃藥出現問題需回收！台灣食藥署於3月31日發布回收「喇叭牌正露丸糖衣A」的2個批號，因藥錠出現碎裂、主成分含量不足可能影響藥效等原因，將於4月25日前回收。這2批藥品已銷售數量約68萬錠。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜2個動作助準媽媽伸展側身

根據衛生福利部食品藥物管理署3月31日發布的回收消息，台灣大幸藥品股份有限公司的「喇叭牌正露糖衣錠 SEIROGAN TOI A」，批號41RF2和BS0029，因接獲不良品通報而啟動回收。

藥物回收｜2批次現異常恐藥效不足

食藥署副署長王德原指出，在3月24日接獲台灣大幸藥品股份有限公司的主動通報，表示批號41RF2的藥錠有碎裂情況，而批號BS0029在第32個月的安定性測試中，主成分含量低於檢驗標準下限，可能影響藥效，因此決定啟動回收。

點擊圖片放大
+4
+3

王德原表示，這2批藥品已銷售數量約68萬錠，食藥署已要求廠商在4月25日前提交調查報告及預防矯正措施。如廠商未依規定進行回收，將根據《藥事法》第91條規定，處以新台幣20萬至500萬元的罰款。

王德原補充說，該藥品為指示藥，主要用於緩解輕微或中度急性腹瀉。廠商仍有其他批號的庫存，且有其他成分的止瀉藥品可供替代。他同時提醒民眾，若對所用藥品有任何疑慮，應盡速就醫諮詢，處方其他適當藥品。同時，請各醫療院所、藥商、藥局協助回收，並立即停止調劑和供應。

同場加映｜日本5大暢銷藥成分副作用

台灣藥劑師花逸修（小花藥師）曾在Facebook專頁發文，解析日本5大暢銷成藥，包括眼藥水、感冒藥、止痛藥、腸胃藥及維他命。

點擊圖片放大
+6
+5

同場加映｜旅行必備10種平安藥

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘曾在Facebook專頁發文，分享自己旅行必備的藥物清單。他習慣每次出遠門旅遊，都會準備一個隨身藥包，應付各種突發狀況。藥物清單如下：

點擊圖片放大
+11
+10

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

藥物百科︱7種食物勿與藥同時服用　營養師警告：恐有毒性反應
11:33 2025/02/28
藥物百科︱7種食物勿與藥同時服用　營養師警告：恐有毒性反應
藥物百科｜4大保健品禁忌組合絕不能一起吃　藥劑師點名1種配搭恐增出血風險
19:13 2025/02/27
藥物百科｜4大保健品禁忌組合絕不能一起吃　藥劑師點名1種配搭恐增出血風險
紓緩經痛｜經痛來襲唔想食藥？　專家力薦1種天然食材　效果媲美止痛藥
18:59 2025/03/06
紓緩經痛｜經痛來襲唔想食藥？　專家力薦1種天然食材　效果媲美止痛藥

你可能感興趣

藥物百科︱7種食物勿與藥同時服用　營養師警告：恐有毒性反應
11:33 2025/02/28
藥物百科︱7種食物勿與藥同時服用　營養師警告：恐有毒性反應
藥物百科｜4大保健品禁忌組合絕不能一起吃　藥劑師點名1種配搭恐增出血風險
19:13 2025/02/27
藥物百科｜4大保健品禁忌組合絕不能一起吃　藥劑師點名1種配搭恐增出血風險
紓緩經痛｜經痛來襲唔想食藥？　專家力薦1種天然食材　效果媲美止痛藥
18:59 2025/03/06
紓緩經痛｜經痛來襲唔想食藥？　專家力薦1種天然食材　效果媲美止痛藥
健康問題 網絡熱話 食用安全 銷售 腹瀉 止瀉藥 台灣

最高瀏覽

七師傅2025預言｜七仙羽警告復活節避去三地旅遊　回應日本漫畫家地震預言：其實唔使等到7月
七師傅2025預言｜七仙羽警告復活節避去三地旅遊　回應日本漫畫家地震預言：其實唔使等到7月
遊日注意︱日本最新估算南海海槽大地震恐致近30萬人死亡損292兆日元　764市鎮面臨至少3米海嘯
遊日注意︱日本最新估算南海海槽大地震恐致近30萬人死亡損292兆日元　764市鎮面臨至少3米海嘯
緬甸地震｜緬甸7.9級強震能量相當於177顆原子彈　專家示警： 台灣未來數周恐爆6級地震
緬甸地震｜緬甸7.9級強震能量相當於177顆原子彈　專家示警： 台灣未來數周恐爆6級地震
急症室最長等候時間（04月01日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月01日 時間12:05）
食用安全︱K11「天價雪糕店」爆衞生醜聞　店員狂舔雪糕匙試味影片瘋傳
食用安全︱K11「天價雪糕店」爆衞生醜聞　店員狂舔雪糕匙試味影片瘋傳