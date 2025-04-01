三命︱陳佩思演杜琪峯監製新劇獲好評　由兒童節目主持創業成榴槤皇后

▲ 陳佩思在《三命》演出獲好評。

【杜琪峯 / 三命 / 陳佩思】由杜琪峯、游乃海、朱淑儀監製劇集《三命》在昨晚（3月31日）首播，普遍口碑不俗，當中演男主角駱澤信媽媽林寶燕的陳佩思，演繹一個堅強同時壓抑的母親，混身是戲，感染力強，被大讚演技出色。

其實，現年40歲陳佩思（Pancy）入讀TVB電視第18期藝員訓練班，同期同學有胡定欣、黎諾懿，完成訓練班入行，在2000年至2012年被安排分別主持兒童節目《至Net小人類》、《放學ICU》、《問問Master Joe》。此外，偶爾也有參演劇集，可是只獲派演一些沒太大發揮的閒角。

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三命︱不怕蝕底獲機會

離開TVB曾入香港電視HKTV，可是最終香港電視HKTV不能開台，她在影視圈浮浮沉沉，在2022年曾接受TOPick專訪稱為更多演出機會不介意做醜女，甚至做臨時演員也不介意。

結果機會終於到來，杜琪峯在番禺拍《三人行》，他突然要找個演員演護士講兩句對白，陳佩思稱：「PA話要講兩句對白，問我搞唔搞得掂？當然無問題啦！以前做兒童節目，兩頁對白都是這樣背啦！」

本來無名無姓的護士，到後來電影上演最後的演員名單中就有了陳佩思的名字：「我記得以前兒童節目的監製，初入行就對我說：『做這行不要怕蝕底，只要你不怕蝕底，你不知道還會發生甚麼事。』在這件事上，可以說是天時地利人和，如果我不是遇到困境，就不會有意外的收穫，我好感恩。」

就因為這次演出，陳佩思便埋了杜琪峯的班子，銀河映像的電影《七人樂隊》、《命案》也有預陳佩思，到《三命》更演戲份重角色。

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三命︱當老闆娘做「榴槤皇后」

除演戲，陳佩思曾合資5位數開零食店舖，後來於2015年開「榴槤皇后」自家品牌做老闆。

另外，她修讀Le Cordon Bleu Dusit藍帶泰國分校為期一年的法國菜文憑課程，並在今年與友人合資開法國餐廳，繼續開拓飲食事業的天地。

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