贖夢｜張家輝作客Do姐節目睇精神科醫生　自揭有失眠焦慮曾因1事患抑鬱症

▲ Do姐鄭裕玲帶「蔡辛強」去睇精神科醫生。

【贖夢/張家輝/劉俊謙/鄭裕玲】為宣傳自導自演的電影《贖夢》，張家輝早前與劉俊謙一同作客鄭裕玲主持的節目《THE DO SHOW》，由於電影以精神病為主題，Do姐特意帶上「蔡辛強」和「文醫生」一同去見精神科醫生曾繁光，了解情緒健康狀況。

節目中，張家輝坦言自己曾有不同層面的情緒困擾，他相信這是不少都市人的問題。他說：「我都會有一點點，包括睡得不好或者有些焦慮。」曾醫生問他是難以入睡抑或醒後難再入眠，家輝答道：「各樣都有一點點，一星期有幾晚會出現睡眠問題。」

張家輝《贖夢》丨受失眠問題困擾

家輝表示日間不用工作時會「補眠」，當被問到工作時是否能專注時，他說：「一旦工作就不會理自己精神如何，我哋呢行，一企響度就去劈架啦。」而當醫生問及是否有心跳加速或口乾情況時，家輝則幽默回應：「心跳不停得㗎，醫生？」

曾醫生「診斷」後認為家輝問題不大，他形容家輝是：「樓下皇后大道中逛街的其中一個，沒甚麼特別。」

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張家輝《贖夢》丨Do姐有精神緊張？

至於Do姐曾被工作伙伴指精神緊張，對此她表示：「我又不覺得緊張，只是工作時比較認真，我們這行就是這樣子。」然而，Do姐透露自己需要長期攜帶充電器在身。她笑說：「電話剩下80%電量，我就會好緊張架喇。」家輝聽後即笑道：「嘩！咁樣要去入院喎！」

Do姐補充道隨著年紀增長，心也變寬，她說：「原本是開心的事，你也可以當成悲劇去看，視乎你如何看待。」

劉俊謙也表示有睡眠問題，他說某些時候難以入睡，腦袋總有很多思緒縈繞。他笑言：「某陣時拍完戲要做個『廢物』兩三小時，才會有少少睡意，好久沒試過連續幾日一覺睡天光。」

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張家輝《贖夢》丨多年前患抑鬱症

事實上，張家輝曾受情緒病的折磨，2006年，他在網誌撰文承認自己患有抑鬱症，家輝表示：「抑鬱並不一定是情緒低落，躁狂也是抑鬱的一種，而我兩種都有，比例大約是6至7分低落，3至4分躁狂。」

2007年拍攝電影《紅河》期間，由於長期逗留外地，令其抑鬱症加劇，最終需要求醫。家輝當時受訪稱，作為演員要靠操控情緒來演戲，有些人能夠收放自如，而某些則不太懂調節，他認為自己只是患上很普遍的都市病。

▲ 2013年，張家輝為拍攝《激戰》而增肌。（劇照）

幸而家輝勇於面對問題，並接受了藥物治療，最終康復。他感激身邊朋友的關心，其中特別感謝好友劉青雲，花了大量時間助他舒解困擾。

然而在2013年拍攝《激戰》時，家輝進行地獄式操肌，情緒因此變得暴躁不安，時而情緒低落，時而亢奮，令太太關詠荷擔心他情緒病復發。但在出席電影宣傳時，家輝否認自己再次患上情緒病，他說：「演員的情緒波動是可容許的。」

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