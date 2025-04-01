迪士尼︱迪士尼派20萬張門票予有需要人士　6月起辦20周年慶祝活動

▲ 迪士尼將捐出20萬張樂園門票。（資料圖片）

香港迪士尼為慶祝20周年，開展「快樂傳遞：香港迪士尼樂園20周年門票捐贈」計劃，將捐出20萬張樂園門票予社區上有需要人士。

迪士尼每一年平均捐出超過10萬張樂園門票予有需要人士，適逢20周年，捐贈數字將增加一倍。

迪士尼將於4月17日舉辦20周年派對預覽活動，邀請逾550名來自內地及台灣、日本、韓國等地的迪士尼粉絲、傳媒及內容創作者出席。米奇 與好友已經準備好全新派對服飾，在紅地毯上閃耀登場。 未來幾個月，度假區將展開全球及地區性宣傳活動，邀請各旅客到訪香港並參與香港迪士尼獨有的盛大慶祝活動，展現香港作為首選旅遊目的地之地位。

20周年慶祝活動將於6月開始，包括全新的城堡演出、度假區最大型的 「Friendtastic!」巡遊表演，以及特別版本「迪士尼星夢光影之旅」。 為答謝香港居民的長期支持，由即日起至2025年7月31日，香港居民可以港幣859元享「雙重暢玩」優惠，率先參與樂園20周年奇妙派對，以及更多期間限定節目， 包括 Duffy與好友及Marvel主題活動。

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