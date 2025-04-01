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吉卜力AI圖｜ChatGPT吉卜力風格改圖熱爆全球　宮崎駿曾耗1年製4秒畫面　痛批AI侮辱生命

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 38 分鐘前

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AI生成的吉卜力風格改圖風靡全球，大師宮崎駿曾痛批AI侮辱生命。

【宮崎駿/吉卜力/AI/ChatGPT圖像生成】當AI只需一個指令，就能將任何照片轉換成宮崎駿動畫般夢幻場景，全球瞬間被吉卜力改圖攻陷。這股改圖熱潮，網友爭相把名人、電影角色甚至自己的生活照吉卜力化，而且1分鐘就可以生圖；反之，宮崎駿《風起了》一段4秒地震片段動畫，要耗1年才畫出4秒，難怪他曾痛批AI：「對生命的侮辱」。

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吉卜力風格AI改圖｜CHatGPT-4o圖像生成能力驚人 

OpenAI最新發佈的ChatGPT-4o憑藉強大的圖像生成，上線僅24小時內，讓全球網民陷入「吉卜力風格」的改圖狂熱。無論是馬斯克、特朗普，還是經典電影《魔戒》角色，甚至是網友的生活照，只需簡單指令，AI便能在一分鐘內將其轉化成極具宮崎駿特色的動畫風格圖像，且細節精緻幾可亂真。

OpenAI執行長Sam Altman更在微網誌X親自換上吉卜力風格頭像推波助瀾，導致平台伺服器一度因流量激增而癱瘓，迫使官方不得不發文呼籲用戶暫停生成圖片，稱「請大家先冷靜下來，暫時先不要生成圖片了，現在的情況太瘋狂，我們的團隊需要睡覺」。

這種畫風是由GPT-4o圖像生成功能，只限對ChatGPT Plus、Pro和Team訂閱用戶開放。但漸漸有人開發出代替方案，用Grok或Gemini等免費AI工具一樣玩到吉卜力風格AI圖，令到這個風潮一發不可收拾。

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吉卜力風格AI改圖｜版權風波：偽造警告信引發鬧劇

風波升級的導火線，是一名X用戶@tj_littlejohn（teej）宣稱將推出一款名為「Gib」的手機App，專門製作吉卜力風格改圖，並貼出一封署名「STUDIO GHIBLI, INC.」的警告信，指控其侵犯版權。然而，吉卜力工作室隨後向媒體澄清，該信純屬偽造，強調從未發出任何法律警告，並譴責這種虛假信息損害了工作室聲譽。涉事用戶隨後改口稱「Gib」僅為概念產品，但已被質疑是蓄意炒作「自導自演蹭熱度」。  

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吉卜力風格AI改圖｜宮崎駿曾痛罵AI：對生命的侮辱

吉卜力工作室創辦人宮崎駿過去曾痛罵AI是對生命的侮辱，不覺得這種玩法是致敬。現年84歲的宮崎駿先後曾7次表明要隱退，2013年《風起了》一段4秒地震片段動畫，資料搜集及繪製就用了一年，盡顯老先生熱愛動畫的生命情操及力量。

完成後他曾召開記者會宣佈退休，但最後他還是離不開這個動畫世界，再度復出。2020年，宮崎駿炮製全新動畫長片作品《你想活出怎樣的人生》，他由3年多之前開工，據吉卜力工作室製作人鈴木敏夫透露，他們一個月只能完成1分鐘的動畫，進度相當緩慢。

時至今日，宮崎駿還是堅持以手繪的方式製作動畫，延續工藝精神。

更多相關內容：

台灣親子遊｜吉卜力展海外策展首站台北 　宮崎駿經典場景晒冷

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