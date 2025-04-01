  • 17°C
香港時間：202541日 (二) 20:21

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

張國榮離世｜張國榮離世後10年尚在人間？　司徒法正爆哥哥忌辰靈異經歷：佢曾經搵過我兩次

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 緬甸地震 的士車隊 DSE2025 金秀賢 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

「哥哥」張國榮今（4月1日）逝世滿22年，近日司徒法正就在網上分享靈異經歷，表示曾在哥哥死後見到其身影。

【張國榮/司徒法正/抑鬱症/抑鬱症症狀】一代巨星「哥哥」張國榮（Leslie）在2003年4月1日愚人節當天輕生離世，至今已22年，玄學家司徒法正近日就在網上分享靈異經歷，指自己曾在哥哥輕生後看見其身影，甚至認為他「仲喺度徘徊緊」。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜2個動作助準媽媽伸展側身

司徒法正近日在社交平台小紅書上載影片，以「張國榮走後10年我竟然再次遇見了他」為題，分享靈異經歷。他重提當年事件，表示：「喺佢（張國榮）跳落嚟嘅時間我經過嗰個地方，佢亦都喺（輕生前）嗰段時間曾經搵過我兩次，但都係冇機緣見到。」

他憶述，自己某次唱K時竟在「幻覺」中見到早已離世的哥哥：

有次卡拉OK唱佢嘅歌，嗰一刹那之間，我感受到陰氣，我幻覺到有一個人坐喺度。如果我冇記錯呢，好清晰，嗰個就係佢，因為嗰日係佢嘅忌辰。所以我好相信一樣嘢，佢到而家都仲喺度徘徊緊。

點擊圖片放大
+11
+10

哥哥在2003年離世後，坊間對其致病原眾說紛紜，有指他因為2001年拍攝電影《異度空間》扮演心理醫生，因過分投入角色無法抽離，以致心神恍惚，亦有傳聞指他「撞邪」，指哥哥曾向身邊好友表示在泰國被人下了降頭，因而經常失眠。而他生前的戀人唐鶴德（唐唐）一度透露，哥哥早於2002年的11月就曾在家中輕生不遂，此後已經開始有就精神問題去見醫生。

哥哥胞姊張綠萍曾在2012年一次接受電台訪問時，談及到張國榮的患病情況，確認他患有抑鬱症，並因此影響到生理出現問題。張綠萍憶述，自己曾經收到一份長達4頁紙的報告，裡面提到抑鬱症在醫學上分為心理與生理上的影響，而哥哥則是後者，因其腦部化學物質不平衡所致。

點擊圖片放大
+7
+6

張國榮離世｜抑鬱症是腦部生理疾病

根據青山醫院精神健康學院，抑鬱症是一種腦部疾病，亦是一種情緒病症，患者多數因為於生活上面對極大的精神壓力，令他們體內產生過量的壓力荷爾蒙，從而破壞了他們腦部掌管情緒、行為動機、記憶、睡眠以及食慾的部位。

抑鬱症的病徵不只包括持續的情緒低落，還會影響患者的生理，包括對事物失去興趣及動力、記憶力衰退、難以熟睡、欠缺食慾、不明原因的疼痛、自信心低落以至有自殺念頭等。

不少人誤解抑鬱症只是單純的心情不好，但其實抑鬱是腦部的生理疾病，但以心理、情緒症狀來表現，同時伴隨身體症狀，會影響到身體系統如自律神經、內分泌、免疫、疼痛感覺等系統，因此抑鬱就如同其它內科疾病一樣，生病並不是意志薄弱或人格有問題。

醫院管理局資料顯示，據統計，本港已有超過三十萬人患上抑鬱症。抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺。但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

張國榮離世｜抑鬱症7大身體徵狀

點擊圖片放大
+8
+7
  • 頭痛
  • 失眠
  • 身體虛弱、胸口感到翳悶/不適，甚至感到呼吸困難
  • 腸胃不適/消化系統失調
  • 失去活力，時常感到疲倦
  • 多夢，睡醒後覺得好像沒睡過一樣
  • 感到渾身骨痛

    • 張國榮離世｜抑鬱症9大精神徵狀

    點擊圖片放大
    +10
    +9
  • 心情煩躁，易發脾氣
  • 精神緊張，難以鬆弛
  • 情緒低落，提不起勁
  • 對事物失去興趣
  • 腦海裏不停想著許多不愉快的事情
  • 覺得自己沒有用，過份自卑或自責
  • 難於集中精神
  • 覺得將來沒甚麼希望
  • 覺得不想做人/有自殺念頭

    • 抑鬱症患者自救方法

    若不幸患上抑鬱症，輕則損害日常生活功能，重則引致自殺危機明顯增加，可惜此病症頗受忽視。事實上，抑鬱症是可治之症，如患者能及早接受妥當的治療，絕大部份的病人可以痊癒，回復正常的生活。

    • 病人可尋求一些治療抑鬱症的專業人士協助，例如臨床心理學家、接受過精神科訓練的家庭醫生、精神科專科醫生、精神科護士、社會工作者、職業治療師等等，他們在輔導技巧方面擁有專業資格，能協助病人正面解決問題。
    • 讓家人及朋友知道自己的情緒狀況。
    • 面對困擾時，盡量主動找人幫忙。
    • 避免訂立一些難於實現的目標，或不要承擔太多責任。
    • 做適量的運動能有助減壓。

    3招協助抑鬱症病人

    • 以同理心多了解病人，鼓勵病人表達自己的感受及難處，及給予適當的支持。
    • 鼓勵病人有一定程度的社交接觸。
    • 發現病人的行為有異時，盡快向專業人士求助。

    求助熱線：

    香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

    生命熱線： 2382 0000

    明愛向晴軒： 18288

    社會福利署： 2343 2255

    撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

    東華三院芷若園： 18281

    醫管局精神健康專線： 2466 7350

    利民會： 3512 2626

    相關文章：

    張國榮離世︱張國榮醫療報告揭患有「生理抑鬱」　抑鬱症自救方法+3招協助抑鬱症患者

    【張國榮離世20年】解構抑鬱症兩大成因　張國榮患生理抑鬱影響身體機能

    【張國榮離世19年】抑鬱症是腦部生理疾病　哥哥患生理抑鬱影響身體機能

    HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

    追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

    相關文章

    趙露思患抑鬱症｜趙露思復出1反應極不尋常　全網瘋狂揣測 電視台刪片段
    12:45 2025/03/31
    趙露思患抑鬱症｜趙露思復出1反應極不尋常　全網瘋狂揣測 電視台刪片段
    方大同離世｜薛凱琪疑抑鬱症復發開騷1徵狀惹憂　工作人員爆料：幾度缺氧
    18:27 2025/03/20
    方大同離世｜薛凱琪疑抑鬱症復發開騷1徵狀惹憂　工作人員爆料：幾度缺氧
    情緒健康｜經常記仇回想過去易患抑鬱症　公關達人：小器影響健康
    13:05 2025/01/23
    情緒健康｜經常記仇回想過去易患抑鬱症　公關達人：小器影響健康
    抑鬱症｜王嘉爾自爆患抑鬱症1原因致壓力爆煲　自測抑鬱9徵兆：中5項應求醫
    17:33 2024/10/24
    抑鬱症｜王嘉爾自爆患抑鬱症1原因致壓力爆煲　自測抑鬱9徵兆：中5項應求醫

    你可能感興趣

    趙露思患抑鬱症｜趙露思復出1反應極不尋常　全網瘋狂揣測 電視台刪片段
    12:45 2025/03/31
    趙露思患抑鬱症｜趙露思復出1反應極不尋常　全網瘋狂揣測 電視台刪片段
    方大同離世｜薛凱琪疑抑鬱症復發開騷1徵狀惹憂　工作人員爆料：幾度缺氧
    18:27 2025/03/20
    方大同離世｜薛凱琪疑抑鬱症復發開騷1徵狀惹憂　工作人員爆料：幾度缺氧
    情緒健康｜經常記仇回想過去易患抑鬱症　公關達人：小器影響健康
    13:05 2025/01/23
    情緒健康｜經常記仇回想過去易患抑鬱症　公關達人：小器影響健康
    健康問題 張國榮 抑鬱症 情緒病 精神病 司徒法正 網絡熱話 社交平台 小紅書

    最高瀏覽

    緬甸地震｜3大預言家精準批中緬甸地震　印度神童提醒呢3個月都好危險
    緬甸地震｜3大預言家精準批中緬甸地震　印度神童提醒呢3個月都好危險
    新聞女王︱黃珊宣布離開TVB　凍齡主播：感謝一路上的見證與陪伴
    新聞女王︱黃珊宣布離開TVB　凍齡主播：感謝一路上的見證與陪伴
    食用安全︱K11「天價雪糕店」爆衞生醜聞　店員狂舔雪糕匙試味影片瘋傳
    食用安全︱K11「天價雪糕店」爆衞生醜聞　店員狂舔雪糕匙試味影片瘋傳
    急症室最長等候時間（04月01日 時間16:05）
    急症室最長等候時間（04月01日 時間16:05）
    靚媽精明眼︱松本清進駐東港城必買$139福袋　貨品價值高達$989【附產品詳情】
    靚媽精明眼︱松本清進駐東港城必買$139福袋　貨品價值高達$989【附產品詳情】