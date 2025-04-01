張國榮離世｜張國榮離世後10年尚在人間？　司徒法正爆哥哥忌辰靈異經歷：佢曾經搵過我兩次

▲ 「哥哥」張國榮今（4月1日）逝世滿22年，近日司徒法正就在網上分享靈異經歷，表示曾在哥哥死後見到其身影。

【張國榮/司徒法正/抑鬱症/抑鬱症症狀】一代巨星「哥哥」張國榮（Leslie）在2003年4月1日愚人節當天輕生離世，至今已22年，玄學家司徒法正近日就在網上分享靈異經歷，指自己曾在哥哥輕生後看見其身影，甚至認為他「仲喺度徘徊緊」。

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司徒法正近日在社交平台小紅書上載影片，以「張國榮走後10年我竟然再次遇見了他」為題，分享靈異經歷。他重提當年事件，表示：「喺佢（張國榮）跳落嚟嘅時間我經過嗰個地方，佢亦都喺（輕生前）嗰段時間曾經搵過我兩次，但都係冇機緣見到。」

他憶述，自己某次唱K時竟在「幻覺」中見到早已離世的哥哥：

有次卡拉OK唱佢嘅歌，嗰一刹那之間，我感受到陰氣，我幻覺到有一個人坐喺度。如果我冇記錯呢，好清晰，嗰個就係佢，因為嗰日係佢嘅忌辰。所以我好相信一樣嘢，佢到而家都仲喺度徘徊緊。

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哥哥在2003年離世後，坊間對其致病原眾說紛紜，有指他因為2001年拍攝電影《異度空間》扮演心理醫生，因過分投入角色無法抽離，以致心神恍惚，亦有傳聞指他「撞邪」，指哥哥曾向身邊好友表示在泰國被人下了降頭，因而經常失眠。而他生前的戀人唐鶴德（唐唐）一度透露，哥哥早於2002年的11月就曾在家中輕生不遂，此後已經開始有就精神問題去見醫生。

哥哥胞姊張綠萍曾在2012年一次接受電台訪問時，談及到張國榮的患病情況，確認他患有抑鬱症，並因此影響到生理出現問題。張綠萍憶述，自己曾經收到一份長達4頁紙的報告，裡面提到抑鬱症在醫學上分為心理與生理上的影響，而哥哥則是後者，因其腦部化學物質不平衡所致。

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張國榮離世｜抑鬱症是腦部生理疾病

根據青山醫院精神健康學院，抑鬱症是一種腦部疾病，亦是一種情緒病症，患者多數因為於生活上面對極大的精神壓力，令他們體內產生過量的壓力荷爾蒙，從而破壞了他們腦部掌管情緒、行為動機、記憶、睡眠以及食慾的部位。

抑鬱症的病徵不只包括持續的情緒低落，還會影響患者的生理，包括對事物失去興趣及動力、記憶力衰退、難以熟睡、欠缺食慾、不明原因的疼痛、自信心低落以至有自殺念頭等。

不少人誤解抑鬱症只是單純的心情不好，但其實抑鬱是腦部的生理疾病，但以心理、情緒症狀來表現，同時伴隨身體症狀，會影響到身體系統如自律神經、內分泌、免疫、疼痛感覺等系統，因此抑鬱就如同其它內科疾病一樣，生病並不是意志薄弱或人格有問題。

醫院管理局資料顯示，據統計，本港已有超過三十萬人患上抑鬱症。抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺。但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

張國榮離世｜抑鬱症7大身體徵狀

▼ 點擊圖片放大 +8 +7 頭痛 失眠 身體虛弱、胸口感到翳悶/不適，甚至感到呼吸困難 腸胃不適/消化系統失調 失去活力，時常感到疲倦 多夢，睡醒後覺得好像沒睡過一樣 感到渾身骨痛

張國榮離世｜抑鬱症9大精神徵狀

▼ 點擊圖片放大 +10 +9 心情煩躁，易發脾氣 精神緊張，難以鬆弛 情緒低落，提不起勁 對事物失去興趣 腦海裏不停想著許多不愉快的事情 覺得自己沒有用，過份自卑或自責 難於集中精神 覺得將來沒甚麼希望 覺得不想做人/有自殺念頭

抑鬱症患者自救方法

若不幸患上抑鬱症，輕則損害日常生活功能，重則引致自殺危機明顯增加，可惜此病症頗受忽視。事實上，抑鬱症是可治之症，如患者能及早接受妥當的治療，絕大部份的病人可以痊癒，回復正常的生活。

病人可尋求一些治療抑鬱症的專業人士協助，例如臨床心理學家、接受過精神科訓練的家庭醫生、精神科專科醫生、精神科護士、社會工作者、職業治療師等等，他們在輔導技巧方面擁有專業資格，能協助病人正面解決問題。

讓家人及朋友知道自己的情緒狀況。

面對困擾時，盡量主動找人幫忙。

避免訂立一些難於實現的目標，或不要承擔太多責任。

做適量的運動能有助減壓。

3招協助抑鬱症病人

以同理心多了解病人，鼓勵病人表達自己的感受及難處，及給予適當的支持。

鼓勵病人有一定程度的社交接觸。

發現病人的行為有異時，盡快向專業人士求助。

求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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