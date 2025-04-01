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區議員工作報告｜工作報告禁市民拍攝　麥美娟：有提供收費複印服務

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 45 分鐘前

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民政及青年事務局局長麥美娟。（資料圖片）

區議員工作報告昨起在各區民政事務處供市民查閱，市民需親身到民政處查閱，且不准拍攝文件。民青局局長麥美娟稱，民政處有提供報告複印服務，按一貫水平收費。

麥美娟今日出席活動後被問到為何不把工作報告上載至網站以便公眾查閱，麥說，一向只會把區議會文件如議程等上載網站，至於區議員資料，例如辦公室開支申報，則一向要求公眾親身到民政處等部門查閱，若有需要可提供複印服務，收費按政府一貫水平。

對於各區議員工作成果有差異，麥美娟稱工作量視乎每區區情、時期、接收個案種類，例如當屋苑維修或法團有問題時，牽涉居民、業主數量多，求助數量便會增加，但在私人屋苑多的地區，這類居民一般不會找區議員求助，但一旦求助通常較複雜。她又稱鄉郊地區一般人口密度較少，導致較少接觸議員。

部分工作報告相似度高 麥美娟：多區議員以組合形式服務

有聲音指部分區議員的工作報告內容，被指相似度高，麥美娟表示，很多區議員開設聯合辦事處，以組合形式服務市民，強調區議員不是單打獨鬥，是發揮團隊精神，令服務更到位。

麥美娟續稱，本屆區議員工作表現及工作量均達到要求，甚至形容工作透明度為「歷屆之最」，而本屆區議會新增履職檢查制度，系統性公開工作成果是「史無前例」。她又稱將優化會見市民計劃，增設流動會客室，即增加街站數量，讓市民更易接觸區議員。

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