日本旅遊｜港人日本自駕出遊不守交通規則　租車公司4車撞毀3輛：港人所為

▲ 港人日本自駕出遊不守交通規則，租車公司4車撞毀3輛：港人所為。

【自駕 / 日本旅遊 / 交通事故】近日，一位在日本提供旅遊資訊和汽車租賃的公司負責人發帖稱，今年冬天客人撞毀了4台汽車，且3/4都是香港人撞的。隨帖附上的照片中，汽車撞毀程度嚴重，「就是不修了直接報廢那種」。

面對此行車亂象，不少網友直呼港人要提升駕駛習慣，切勿再出現此類危及多方安全的事故。

交通新規｜多項道路交通新規定3月1日生效 包括允許在指定條件下使用遙控泊車功能

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

日本旅遊｜近期事故3/4是港人撞的

該帖主常年居住日本，根據他往年經驗，此類嚴重事故多與雨雪天氣出現的車輪打滑有關。但今年的這幾起，「跟我想的不一樣」，打滑只有一起，剩下三起都是沒有遵守交通規則，「不幸中的大幸，沒有一個客人有受傷的」。

對此，他直接點名了港人群體普遍的駕駛習慣，「該停不停，直接跟對方汽車對撞」，便鄭重提醒，「（看到）一時停止（標識）一定要停」。

日本旅遊｜事故後隨即開第二輛車

根據帖主運營的租車公司條例，具備完善的保險，面臨如此「全毀」情況，租客「一毛都不用賠」，甚至於出現交通時候後的相關手續，也全權由租車公司的職員負責，「事故後續的處理，從叫警察，乃至一組客人在札幌事故需要去醫院檢查胸悶，後續醫院安排檢查也是我公司安排的。故障汽車的拖吊，保險公司的理賠也都是我們代為處理」。

在此規則保護下，竟出現了其中一位把delica D5車頭撞爛的客人，隨即領了第二台車繼續旅遊。如此心態和處置態度，令帖主深感「蠻佩服」，「一點都沒有因為事故不敢開車」。

日本旅遊｜網友：身為港人我很丟臉

在評論區，不少網友對這般交通意外深感歉意，認為租賃公司應該讓租客承擔部分賠償，才能夠有效減緩此類可避免的意外發生：「撞成這樣.....應該叫他們負擔部份理賠才對！」。

此外，也有人提及，香港和日本開車都為右駕，不存在適應問題，如此高的事故概率多為駕駛習慣不良造成的。「香港人平常香港駕駛習慣已經有夠差，不意外」、「香港人開車太急，沒有耐性，動不動就切線超車，是駕駛態度問題…」。這不僅會給租車公司帶去沉重負擔，更可能危及無辜路人的安全：「撞人的沒事，萬一被撞的有事，那不是害人了嗎？」。

同時，也存在部分人手持國際駕駛執照，但是由大陸駕駛牌照更新為香港駕駛證後再申領的，基本不具備右駕的經驗，較為容易出現事故。

東張西望｜北角奇怪男「阿德」當街襲擊女途人 受害人逃跑被辱罵踹鞋跟

電動渡輪｜首艘電動渡輪下周一試行4班次載客 來往北角及紅磡、九龍城

天價電費｜港漂女生收到「天價」電費賬單 使用呢個機器2個月費用近5位數

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】