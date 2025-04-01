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DSE2025｜首日筆試9成考生用「報到易」簽到　有考生遲到、無帶電話未能自行簽到

港聞

發布時間： 5 小時前

最後更新： 49 分鐘前

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文憑試筆試今日（1日）開考，首場筆試為視覺藝術科。（考評局圖片）

文憑試筆試今日（1日）開考，考評局表示，約9成考生使用「報到易」應用程式，完成自行簽到，有考生因遲到或沒有攜帶電話，未能使用報到易簽到。考評局主席林群聲表示，會嚴陣以待監察明日起舉行的4個核心科目考試，以及制定應變安排。

首個開考筆試的科目為視覺藝術科，考評局發表網誌表示，逾3900名考生今日在全港58個一般試場和超過240個特別試場應考，各試場整體運作暢順。

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今年的文憑試一般試場連續第二年採用「第二代公開考試支援系統」（PESS2），考生須使用「報到易」在試場自行簽到。考評局表示，試場的考務人員透過系統點名和點算答卷，有約9成考生使用「報到易」完成自行簽到。

至於餘下約一成未能自行簽到的考生，考評局回覆查詢時表示，原因包括遲到、未有攜帶電話等，在監考員協助下已完成簽到，並無影響考生應考。考評局稱，「報到易」及「監考易」程式在考試期間全程運作正常。

其中一個試場聖若瑟書院的校長郭迪民向本報透露，場內有考生因未有帶手提電話，未能使用報到易簽到，但未影響考試流程。有學校亦表示，部分考生未有使用報到易，相信考評局未有強制使用亦是原因之一。

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林群聲：會繼續嚴陣以待

考評局主席林群聲今日聯同秘書長魏向東到訪天主教母佑會蕭明中學視察。林群聲表示，對於今日的考試能夠順利完成感到鼓舞，「但我們不會鬆懈，將繼續嚴陣以待，密切監察明日起舉行的四個核心科目考試，同時制定適當的應變安排，確保考試有序進行。」

明天舉行的中文科考試有近4.9萬名考生報考，是視藝科應考人數的10多倍。被問到會否憂慮去年系統大規模故障重演，慕光英文書院校長張永豐表示，相信考評局已進行不少測試，學校考試期間亦與考評局透過即時通訊程式聯絡，以應對突發事件，相信問題不大。郭迪民亦指出，考生和試場人員都曾親自參與系統演練，協助實測系統表現，又稱即使系統故障，試場亦有使用紙本點名的後備方案，不擔心出現混亂。

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