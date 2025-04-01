DSE2025｜首日筆試9成考生用「報到易」簽到　林群聲：嚴陣以待監察主科考試

▲ 文憑試筆試今日（1日）開考，首場筆試為視覺藝術科。（考評局圖片）

文憑試筆試今日（1日）開考，考評局表示，約9成考生使用「報到易」應用程式，完成自行簽到。考評局主席林群聲表示，會嚴陣以待監察明日起舉行的4個核心科目考試，以及制定應變安排。

首個開考筆試的科目為視覺藝術科，考評局發表網誌表示，逾3900名考生今日在全港58個一般試場和超過240個特別試場應考，各試場整體運作暢順。

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今年的文憑試一般試場連續第二年採用「第二代公開考試支援系統」（PESS2），考生須使用「報到易」在試場自行簽到。考評局表示，試場的考務人員透過系統點名和點算答卷，有約9成考生使用「報到易」完成自行簽到。

考評局主席林群聲今日聯同秘書長魏向東到訪天主教母佑會蕭明中學視察。林群聲表示，對於今日的考試能夠順利完成感到鼓舞，「但我們不會鬆懈，將繼續嚴陣以待，密切監察明日起舉行的四個核心科目考試，同時制定適當的應變安排，確保考試有序進行。」

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