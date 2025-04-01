名人養生｜張寶兒產後5個月極速減至114磅　自爆生B後戒1種食物　公開一日養生三餐

【張寶兒／袁偉豪／袁咕碌／養生】現年33歲張寶兒（Bowie）在2023年誕下仔仔「袁咕碌」後甚少幕前演出，幾乎做全職媽媽，且開始養生飲食。她不時在社交平台大曬幸福全家福，只見身形越來越苗條的她，原來私底下飲食非常講究健康！

最新影片：

名人養生｜因餵母乳開始著重健康養生

1年多前榮升新手媽媽張寶兒（Bowie）在2023年誕下仔仔「袁咕碌」後，甚少參與幕前演出，開始養生飲食。她近日在小紅書發布影片，公開自己一日養生飲食。她透露，自從榮升媽媽後，就戒掉吃生食的習慣，主要原因與餵哺母乳有關。她曾在過往訪問中提到產後比懷孕時期著重飲食和健康，皆因餵哺母乳會將媽媽進食的食物直接透過母乳被仔仔吸收，為了「袁咕碌」健康，她開始實行超自律養生飲食。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

名人養生｜一日養生飲食全公開

首先每天起床，她會喝黃芪南棗水，當中黃芪有補氣、養血、益中的功效；而南棗可以健腦安神、補脾養胃，美容養顏。除了身體不適外，她產後幾乎每天都會煲來喝。她亦分享養生飲品的做法：

10-15g黃芪、南棗，材料切片更容易出味

煲煮10分鐘直到出味

隨後轉移到她的營養補充品的「專櫃」，至少每天食4種，每種1至3粒不等。她指出，營養補充品對於維持每日營養素很重要，有些在日常飲食中難以攝取足夠的量，就靠營養補充劑。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

到中午12時，Bowie才吃她第一口早午餐，包括有她最愛的酸種麵包、牛油果、小番茄和雞蛋，再淋上亞麻籽油。她坦言，有時候早上起床未必有食慾，故此忙完一輪照顧好「袁咕碌」睡午覺才會吃她的早午餐。

Bowie亦分享喜歡喝手沖咖啡，尤其是偏果香味的。到下午3點，她會吃一些仔仔吃剩的邊角料，而最近她與仔仔研究不同輔食食譜，而甜菜小蛋糕就成為她近來的健康零食。

晚上7時就是Bowie一家的晚飯時間，枱上「四餸一湯」全都是養生健康菜式，包括有雜菜煲，魚湯、蒸雞、三文魚和黑米飯，還有仔仔晚餐的剩食。

最後Bowie亦分享自己的饞嘴零食，坦承自己破戒偷吃了一整包，不過可見Bowie的零食都是非常健康的天然蔬果脆片或是蔬果乾，如風乾紅菜頭片、蒜味南瓜脆片等。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

名人養生｜產後5個月極速修身 搣甩26磅

2023年成為新手媽媽的Bowie亦曾經歷過一段艱辛的修身時期，當時她亦拍片記錄自己的心路歷程，坦言曾因身材而焦慮。香港小姐出身的她亦曾擔心自己產後難以恢復過往苗條身形。Bowie指自己平均體重大概是50-51公斤左右（約110磅左右），懷孕時最高峰達64公斤（約141磅），「卸貨」後第一個星期體重回復至57公斤，一個月後，體重回落至55公斤，但之後體重就沒有再下降。為了瘦身，Bowie除了有餵母乳外，亦有調整餐單，從坐月期間一日6餐「谷奶」變回正常一日3餐。她亦有配合紮肚幫助骨盆修復，視覺上身形有變得緊緻。

當中最有效是做運動，Bowie分享自己產後運動主要是普拉提、腹式呼吸及循序漸進的運動，透過學習腹式呼吸法和普拉提動作，幫助建立核心肌肉，重拾腰線。飲食上，她亦實行「204斷食法」，即20小時不進食，只在4小時內進食，以及一星期內選擇一日進行「231斷食」，即23小時不進食，只在1小時內進食。最終亦見有成果，僅5個月時間，體重就回落至51.9公斤。

相關文章：

產後修身｜產後體重飆近300磅 36歲媽媽為照顧愛女1年半內激減158磅

產後修身︱產後腹直肌分離盆骨擴大失自信 34歲靚媽體驗紮身收骨架輕鬆回復纖腰

產後修身︱40歲「資生堂千金」連生5胎曬比基尼照滿肚妊娠紋 傲人身材大走樣：回不去了

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5